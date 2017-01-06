Трамп та Шварценегер почубились у Twitter через ТВ рейтинги

Машина для отримання високих ТВ рейтингів

Новообраний президент США Дональд Трамп похвалився на персональній сторінці у Twitter своїм успіхом у якості телевізійного ведучого.

Трамп, відомий тим, що часто твітує "без фільтру", звернув увагу, що рейтинги популярного телешоу "Кандидат" (The Apprentice - прим. ГА), яке протягом майже 10 років вів сам Трамп, значно впали з новим ведучим, зіркою жанру екшн, колишнім губернатором штату Каліфорнія, Арнольдом Шварценегером.

"Овва! Опубліковано рейтинги і Шварценегер фактично по горло у багні. Можна сказати, що його знищено, якщо порівнювати його рейтинги із показниками машини для отримання високих рейтингів, Дональдом Трампом! Не допомогло Шварценегеру і те, що він зірка кіно. І це ще порівнюють його перший сезон з моїм останнім, а якби порівняли із рейтингами першого сезону? Але яка різниця? Він бо підтримував на виборах президента республіканця Кейсіка та Гілларі Клінтон", - написав Трамп.

Трамп вів шоу "Кандидат" в період з 2004-го по 2015-й роки.

Хай вам максимально таланить. Я сподіваюсь, що ви будете працювати для ВСІХ американців так само агресивно, як ви працювали заради ваших рейтингів

У ході виборчої кампанії у США Шварценег підтримував суперників Трампа. Втім після виборів закликав країну об'єднатись навколо новообраного президента.

Шварценегер не забарився із дуже чемною відповіддю.

"Хай вам максимально таланить. Я сподіваюсь, що ви будете працювати для ВСІХ американців так само агресивно, як ви працювали заради ваших рейтингів", - написав популярний актор.

"Немає нічого важливішого за роботу людей", - також написав Шварценегер.

Актор також відправив Трампу прочитану самим Арнольдом цитату із промови 16-го президента США Авраама Лінкольна в якій той закликав американців любити одне одного і не бути ворогами.

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