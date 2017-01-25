Трамп підписав наказ про побудову стіни на американсько-мексиканському кордоні

Президент Дональд Трамп підписав у середу директиви, спрямовані на побудову стіни вздовж кордону США з Мексикою і жорстке врегулювання системи безпеки в американських містах, у яких проживає велика кількість іммігрантів.

Щойно президент Дональд Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

Початок спорудження захисного муру, довжиною понад 3 тисячі кілометрів, буде фінансуватися федеральним коштом, кажуть у Білому Домі. В інтерв'ю каналу ABC Дональд Трамп уже заявив: реалізація проекту розпочнеться за кілька місяців, і Мексика, так чи інакше, відшкодує вартість зведення муру. Раніше президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що його країна ніколи не заплатить за стіну. Наступного вівторка американський та мексиканський президенти мають зустрітися у Вашингтоні. Економісти оцінюють, що спорудження стіни коштуватиме від 10 до 16 мільярдів доларів.

Очікується, що днями Дональд Трамп внесе зміни у політику прийому біженців. Йдеться про призупинення прийому переселенців із Сирії та інших мусульманських країн, зокрема Афганістану, Іраку, Сомалі і Сирії – принаймні на певний час.

Ще одним своїм указом Дональд Трамп позбавив федеральних грантів так звані міста-притулки, які захищають і не переслідують нелегальних мігрантів. Влада таких міст, до яких належить і мегаполіси як Сіеттл, Нью-Йорк, Сан-Франциско не співпрацюють з федеральними іміграційними службами і не сприяють депортаціям. Нині мер Нью-Йорка та правозахисні організації обіцяють і надалі підтримувати нелегалів, однак це може бути нелегко.

«Американський народ більше не буде змушеним субсидіювати цю зневагу до наших законів», підкреслив представник Білого дому Шон Спайсер.

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