Україна має бути в НАТО, якщо спиратись на слова Трампа - експерт про візит президента до альянсу

Якщо відсоток витрат на оборону у ВВП свідчить про відданість Західному альянсу, Україні потрібно негайно дозволити приєднатись до НАТО

Якщо зважати на те, яку важливість президент США Дональд Трамп приділяє витратам країн-членів НАТО на оборону, Україна має вже зараз отримати дозвіл на приєднання до цього оборонного альянсу. Про це у Twitter заявив відомий експерт з питань Східної Європи та Росії, викладач Королівського коледжу у Лондоні, Александер Кларксон.

У своїй промові під час відкриття меморіалу Берлінської стіни в Брюсселі Трамп, серед іншого, наголосив на важливості того, щоб країни-члени альянсу виконували забов'язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП. На сьогодні лише незначна частина членів організації виконує цю вимогу. При цьому президент США наголосив, що у нинішній ситуації навіть межа у 2% є занизькою і наголосив, що виконання забов'язань щодо витрат на оборону також є жестом поваги до американських платників податків.

"Якщо відсоток витрат на оборону у ВВП свідчить про відданість Західному альянсу, Україні потрібно негайно дозволити приєднатись до НАТО", - твітує, коментуючи виступ Трампа, Александер Кларксон.

За даними "Народної Армії", державний бюджет України на 2016 рік закріпив видатки Міністерства оборони затверджено на рівні 55,6 млрд грн (або 2,46% ВВП). За даними того ж джерела, у законі України «Про Державний бюджет на 2017 рік» на потреби Міністерства оборони передбачено 64,4 млрд грн, що становить 2,49% від ВВП.

Прикметно, що у самій Україні порівнювати витрати на оборону із витратами деяких країн-членів НАТО не бралися.

"Військовий гаманець збільшився, але від розмірів фінансування багатьох передових армій Європи ми ще добряче відстаємо ", - відзначають на сайті Міністерства оборони України.

Попередник Трампа у Білому домі, Барак Обама, також звертав увагу на те, що недотримання членами альянсу фінансових забов'язань становить проблему.

У НАТО також визнають, що альянс загалом покладаєтсья на Америку у дуже значній мірі.

"На сьогодні, обсяг витрат США на оборону, загалом представляє 72% усіх оборонних витрат альянсу. Це не означає, що США покривають 72% витрат на утримання НАТО як організації, включно із утриманням штабквартири у Брюсселі та підлеглих командних пунктів, але це означає, що НАТО назагал надмірно покладається на США, у таких ключових царинах, як розвідка, стеження та збір військових даних, дозаправка у повітрі, протиракетра оборона та радіоелектронна боротьба у повітрі", - йдеться на сайті альянсу в оглядовому матеріалі, що датується січнем 2017 року.

Якщо говорити про НАТО як про колективний безпековий союз, то європеці платять значно менше, ніж мали б. Тож чи є європейці "халявщиками", які перекладають витрати на США у питанні безпеки? Так, жодних сумнівів

Видання The Washington Post, яке критично налаштоване щодо президента США і не раз ставало об'єктом критики з його боку, відзначало навесні 2016 року, що прямий внесок Вашингтона у бюджет НАТО складає 22%. При цьому власне прямі внески до бюджету НАТО стосуються обмеженого кола витрат альянсу.

На думку деяких оглядачів, яких цитує The Washington Post, значніші витрати США можна пояснити тим, що Америка підтримує активну військову присутність по цілому світу.

Загалом, за такою логікою, США витрачають на оборону більше, ніж будь-яка інша країна у світі, але далеко не всі ці витрати пов'язані із альянсом, тож не є коректним порівнювати витрати на оборону Вашингтона та, наприклад, Франції, чи Німеччини.

США витрачають на оборону більше, ніж будь-яка інша країна у світі, але далеко не всі ці витрати пов'язані із альянсом, тож не є коректним порівнювати витрати на оборону Вашингтона та, наприклад, Франції, чи Німеччини

Іншої думки дотримуються ті, хто акцентує увагу на глобальній ролі НАТО.

"Якщо говорити про НАТО, як про колективний безпековий союз, то європеці платять значно менше, ніж мали б. Тож чи є європейці "халявщиками", які перекладають витрати на США у питанні безпеки? Так, жодних сумнівів", - наводить слова професора міжнародних відносин та історії Бостонського університету Ендрю Бацевича, вже згадана стання у The Washington Post.

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