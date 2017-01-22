Трамп відреагував на суботні демонстрації: протести - "ознака нашої демократії"

Президент США у Твіттері відреагував на суботні демонстації, які зібралі сотні тисяч людей на Марш жінок у Вашингтоні та в інших містах США та світу.

Спочатку Дональд Трамп висловив своє незадоволення демонстраціями, але потім назвав протести "ознакою нашої демократії".

"Дивився вчора протести, але був під враженням, що у нас ж щойно були вибори! Чому ці люди не голосували?" Він також зауважив: "Зірки дуже шкодять справі".

Під час Маршу жінок на Вашингтон виступали такі зіркі, як американська активістка жіночого руху Глорія Стайнем, актриса Скарлетт Йоганссон, Мадонна та інші відомі особистості.

Через дві години Дональд Трамп написав інший твіт: "Мирні протести є ознакою нашої демократії. Навіть якщо я не завжди погоджуюсь, я визнаю права людей висловлювати свої погляди".

Трамп також похвалився кількістю людей, які спостерігали за його інавгурацією по телевізору. "Нічого собі, з'явились телевізійні рейтинги: 31 мільйон людей дивився інавгурацію, на 11 мільйонів більше, ніж дуже хороші рейтинги 4 роки тому", написав Трамп.

Згідно з телевізійним рейтингом Нільсена, 30.6 мільйонів людей дивились інавгурацію Дональда Трампа. Це перевищило кількість глядачів інавгурації Барака Обами в 2013 році (20.6 мільйонів), але це менше кількості глядачів інавгурації Обами в 2009 році (37.8 мільйонів). Найбільша кількість людей, які спостерігали за інавгурацією президента США по телевізору становить 41.8 мільйонів - стільки людей подивились запис інавгурації Рональда Рейгана в 1981 році.

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