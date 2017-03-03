Трамп: Війська США будуть здатні відповісти на всі глобальні виклики одночасно

Інвестиції у зройні сили це інвестиції у мир, бо найкращий спосіб попередити війну, як сказав Джордж Вашингтон, це бути готовим до неї

Президент США вважає поточну ситуацію у світі небезпечною і вважає обов'язком уряду забезпечити американських військових усім необхідним для того, щоб вони могли успішно виконати покладені на них завдання. Про це Дональд Трамп заявив у своєму тижневому зверненні до американського народу, яке він виголосив з борту нового авіаносця USS Gerald R. Ford.

При цьому президент США наголосив, що нинішній стан збройних сил Америки, за багатьма показниками, є далеким від оптимального.

"На службі у армії США нині перебуває на 85 000 менше військових, ніж у 2009-му році. Морпіхів - на 18 000 менше. Склад ВПС США - найменший з 1947-го року. А середній вік літаків у складі ВПС у середньому складає 30 років. Чи можете ви у це повірити? Наш флот зараз найменший з часу Першої світової війни. А це було дуже і дуже давно. Штурмовики, які використовують ВМС та морська піхота США, ремонтуються частіше, ніж літають. Ми не можемо дозволити цьому продовжуватись", - відзначив президент США.

Він пообіцяв, що майбутній військовий бюджет надасть збройним силам "всі необхідні ресурси для досягнення повної та тотальної військової готовності, щоб відповісти на кожен окремий та усі разом глобальні виклики".

"І ми відповімо на них", - наголосив президент США.

"Інвестиції у зройні сили це інвестиції у мир, бо найкращий спосіб попередити війну, як сказав Джордж Вашингтон, це бути готовим до неї. І найважливіше - інвестиції у збройні сили це інвестиції у надзвичайних чоловіків та жінок, які служать нашій країні у військовій формі. Вони - найкращі з усіх нас", - заявив Дональд Трамп.

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