Перший офіційний візит президента Трампа в Ізраїлі

Після двох днів, переповнених переговорами й виступами, у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп починає другу частину свого міжнародного турне, відвідуючи Ізраїль.

Він буде в Єрусалимі та на Західному березі Йордану, де спробує відновити арабо-ізраїльський мирний процес на зустрічах з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і з палестинським президентом Махмудом Аббасом.

У березні Дональд Трамп сказав, що досягнення арабо-ізраїльської мирної угоди “можливо не таке важке, як люди вважають”, хоча він не подав конкретних планів стосовно того, як його підхід у цьому питанні може відрізнятися від методів попередніх американських адміністрацій.

Очолювати політику США на Близькому Сході президент Трамп доручив своєму раднику - зятю Джареду Кушнеру.

Під час виборчої кампанії Трамп говорив, що для досягнення домовленості в регіоні необхідно використати, як він висловився “об’єктивний підхід”.

Зараз виглядає, що президент відмовився від своїх попередніх намірів офіційно перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима, який ізраїльтяни називають своєю столицею.

Палестинці претендують на східну частину Єрусалима і називають дії ізраїльтян такими, що суперечать постановам ООН.

Більшість країн не визнають ізраїльського суверенітету над Єрусалимом і утримують свої дипломатичні представництва в Тель-Авіві.

Також Дональд Трамп сказав, що подальша розбудова єврейських поселень на спірних територіях “не сприяє” мирному процесу.

Втомлива поїздка

Агенція Reuters, повідомляючи про початок першого закордонного турне Трампа, називає його навантаження “виснажливим”, і кореспонденти стверджують, що президент подає ознаки втоми.

Згідно з повідомленням, чимало заходів з участю президента США в Ер-Ріяді починалися із затримками, а на зустріч у неділю з молоддю Трамп відрядив замість себе доньку Іванку.

Уся закордонна поїздка триватиме 9 днів і після Близького Сходу передбачає участь у саміті НАТО у Брюсселі та у саміті “Великої сімки” в Італії.

Саудівська Аравія влаштувала президентові Трампу теплий прийом за участі лідерів інших арабських держав.

Він запевнив арабських союзників у тому, що протидіятиме зростанню впливу Ірану на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

В суботу саудівський король Салман бін Абдулазіз і президент Дональд Трамп підписали угоду зі збройними контрактами на суму майже 110 мільярдів доларів.

22-23 травня президент Трамп буде в Єрусалимі та на Західному березі Йордану.

24 травня відвідає Ватикан для переговорів з Папою-римським і перелетить до Брюсселя.

25 травня зустрічатиметься з лідерами ЄС та братиме участь у саміті НАТО.

26 травня візьме участь у саміті “Великої сімки” на Сицилії.

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