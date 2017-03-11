Президент Трамп вимагає масових відставок американських прокурорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю попросила негайної відставки 46 федеральних прокурорів, призначених адміністрацією Обами.

Для нових адміністрацій є характерним вимагати відставки політичних призначенців. Проте раптовість запиту і кількість людей, яких попросили піти у відставку, є досить незвичайним.

Прес-секретар Міністерства юстиції Сара Ісгур Флорес заявила, що відставку, яка повинна була вступити в силу до кінця дня, було запропоновано, щоб «забезпечити рівномірний перехід».

«До тих пір, поки нові прокурори США не будуть затверджені, – заявила вона, – віддані кар’єрні прокурори в наших офісах продовжуватимуть велику роботу відділу у розслідуванні, переслідуванні й стримуванні найжорстокіших злочинців».

Федеральні прокурори США є відповідальними за те, щоб судити за федеральні злочини на територіях, на яких вони здійснюють нагляд. Вони підпорядковуються Міністерству юстиції у Вашингтоні, і їхні пріоритети мають узгоджуватися з міністром юстиції.

Пізніше в п’ятницю Трамп відмовився прийняти відставку двох посадовців – Дани Бенте, чинного заступника міністра юстиції, і генерального прокурора штату Меріленд Рода Розенстейна, який був обраний, щоб замінити Бенте.

Сенатор США від Демократичної партії Чак Шумер з Нью-Йорка зазначив, що він «стурбований» масовими відставками, заявивши, що рух не було зроблено в «упорядкованій манері». Шумер підкреслив, що він був особливо стурбований проханням про відставку видатного прокурора Пріта Бхарари, прокурора США в Мангеттені. Невдовзі після листопадових виборів Бхарара повідомив, що адміністрація Трампа попросила його залишитися на посаді.

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