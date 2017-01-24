Трампа чекають у Конгресі: йому відправлено офіційний документ

Спікер Палати представників Пол Раян заявив, що він запросив Дональда Трампа виступити перед Конгресом на спільному засіданні обох палат 28 лютого, повідомляє видання The Hill.

«Це буде можливістю для людей і їх представників почути безпосередньо від нашого нового президента про його бачення і наш спільний порядок денний», - цитує Раяна видання.

Виступ Трампа технічно не буде зверненням «Про стан держави», традиційним щорічним посланням президента США Конгресу. Однак традицією для президентів стало виступати перед Конгресом у перші місяці перебування на посаді, зазначає The Hill.

П'ять останніх попередників Трампа виступали перед спільними засіданнями Конгресу невдовзі після їхньої інавгурації, але жоден із виступів не вважався офіційно зверненням «Про стан держави». Виступ екс-президента Обами перед Конгресом у 2009 році, наприклад, був оголошений як промова щодо відновлення економіки країни, інформує видання.

Трамп поки що не повідомив, чи його звернення буде зосереджене на конкретній темі. Заява Раяна пролунала наступного дня після того, як лідери Конгресу від обох партій зустрілися з Трампом у Білому домі, підкреслює The Hill.

Дивіться також: Експерти: Україні у стосунках із новою адміністрацією Трампа слід підкоригувати свою політику