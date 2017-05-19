Головні завдання та випробування для першого закордонного турне президента Трампа

Президент Дональд Трамп у п’ятницю залишає Вашингтон після одного з найважчих для нього тижнів на посаді, і вирушає у першу закордонну поїздку.

На відміну від багатьох попередніх президентів США, які спочатку відвідували Канаду, або Мексику, Трамп починає поїздку з Перської затоки й Близького Сходу, а завершить у Європі, де спілкуватиметься з союзниками у штаб-квартирі НАТО та з партнерами у “Великій сімці”

Коментатори називають поїздку серйозним випробуванням для президента, який не має дипломатичного досвіду і недолюблює офіційних формальностей, якими обумовлені міжнародні зустрічі.

У Саудівській Аравії переговори відбуватимуться в межах “Арабсько-ісламсько-американського” саміту.

Коментатори припускають, що Саудівська Аравія та інші країни регіону Перської затоки були такі невдоволені політикою президента Обами на Близькому Сході, що готові не звертати уваги на суперечливі висловлювання президента Трампа під час виборчої кампанії і бачать у ньому можливість для відновлення взаємин.

Очікують, що Трамп вестиме мову про нові контракти щодо постачання зброї Саудівській Аравії та обговорюватиме з країнами регіону дії у відповідь на амбіції Ірану.

З Саудівської Аравії президент США поїде до Ізраїлю.

Американська преса пише, що Трамп вирішив під час цієї поїздки не оголошувати про офіційне перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима, попри обіцянки зробити це під час його виборчої кампанії.

Європа

Згодом у Європі президента Дональда Трампа прийматимуть з певними застереженнями з огляду на його неодноразові критичні висловлювання про Європейський Союз і НАТО.

На зустрічі 25 травня у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО від президента Трампа сподіватимуться остаточної відмови від його попередніх заяв, що організація “застаріла”.

Але лідери Альянсу не зможуть заперечувати проти іншої ключової думки Дональда Трампа, що чимало країн організації не виконують власні обіцянки виділяти на оборону принаймні 2% ВВП.

З Брюсселя Дональд Трамп перелетить на дводенний саміт G7 у мальовничому місті Таорміна на італійському острові Сицилія в Середземному морі.

До Європейських партнерів (Британії, Франці, Італії, Німеччини), США та Канади там долучиться керівник Японії.

Випробуванням на цій зустрічі будуть питання міжнародної торгівлі, оскільки гасло нового президента “Америка понад усе” та його заяви про невигідність для США деяких великих міжнародних торговельних угод для багатьох виглядають як несумісні з прагненнями до вільної міжнародної торгівлі.

Але видання Financial Times пише, що “хоча пан Трамп вів виборчу кампанію на обіцянках збільшення експорту та запровадження санкцій щодо окремих імпортерів, деякі офіційні представники висловлюють щораз більше сподівання, що президент Трамп може пообіцяти уникати протекціонізму”.

Ще одним проблематичним питанням буде доля міжнародних угод про запобігання змінам глобального клімату.

Білий дім окреслив три головні завдання президентського міжнародного турне: підтвердити глобальне лідерство США, налагодити особисті відносини з керівниками інших країн та об’єднати друзів Америки.

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