Президента США "зливають" ЗМІ та політики, яким байдужа воля американських виборців - колонка у Washington Times

Висвітлення роботи президента США в американських ЗМІ є глибокоупередженим і віддзеркалює панівні у середовищі професійних журналістів переконання, які також поділяють прихильники Демократичної партії США, що Дональд Трамп не є легітимним президентом, не відповідає займаній посаді і має бути у будь-який спосіб відсторонений від влади. Про це у виданні The Washington Times, яке симпатизує президенту США, пише Стівен Прессер, почесний професор Pritzker School of Law.

Зусиллям Трампа керувати країною на кожному кроці протидіє ворожа преса та політична опозиція які, схоже, прагнуть його знищити та зірвати втілення його передвиборчих обіцянок

"Зусиллям Трампа керувати країною на кожному кроці протидіє ворожа преса та політична опозиція які, схоже, прагнуть його знищити та зірвати втілення його передвиборчих обіцянок", - пише Прессер.

Автор переконаний, що світ став свідком цілеспрямованої обструкції президента з боку ЗМІ. У якості доказів Прессер вказує на те, що на передодні виборів 90% працівників медіа виступали проти Трампа. Прессер також відзначає, що більшість скандальних звинувачень на адресу президента США спираються на анонімні джерела (що унеможливлює їх перевірку - прим. ГА), а самі ЗМІ при цьому відмовляють сприймати на віру будь-які офіційні пояснення, які надає Білий дім.

"Можливо те, що ми спостерігаємо - байдуже, як ви це назвете - божевіллям, лихоманкою, чи істерією - є виявом фундаментальної незгоди з приводу того, що має робити уряд. Ця незгода заважає об'єктивно оцінювати ситуацію, веде до нерозуміння, а тепер ще і загрожує функціонуванню влади", - пише Прессер.

На його думку, шквальна критика Трампа є виявом принципової, на рівні базових ідей щодо ролі та місії держави в Америці, незгоди частини політичної еліти США та ЗМІ з президентом, щодо того, чим у принципі має займатись влада.

"Пан Трамп та його прихильники вірять, що роль уряду полягає у захисті базових економічних прав громадян, а також у підтримці ініціативи, з метою дозволити максимальну свободу ринковим механізмамам, у зменшенні податків, захисті верховенства права. Опоненти Трампа, зокрема його критки у ЗМІ, у державному апараті, серед професури, серед суддів, вірять, що робота уряду взагалі, а особливо уряду федерального - змінювати загальні для всіх правові норми заради того, щоб захистити меншості, які раніше ставали жертвами дискримінації, перерозподіляти економічні ресурси та запроваджувати центральне планування економіки", - відзначив Прессер.

Автор також наголосив, що президент США отримав переконливий мандат від виборців на втілення свого реформаторського плану і має отримати шанс його запровадити.

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