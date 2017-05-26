Як, за згодою Трюдо, 5-річна дівчинка стала на один день прем’єром Канади

5-літня Белла з Манітоби перемогла в конкурсі, організованому канадською телемережею CBC, «Прем’єр-міністр на один день». Шанс очолити Канаду їй випав за таку переможну ідею:

«Як прем'єр-міністр, я би запевнилася, що в кожного є дім і кожен у безпеці. Я б обійняла кожного. Я би переконалася, що тварини і світ навколо нас перебувають у безпеці. Я б перевірила, чи кожен канадець здоровий. Я б показала доброту кожному».

Беллі та її сім'ї випала нагода зустрітися з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Оттаві, і вони разом побудували дивовижний диванний форт у його кабінеті.

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