У США пройшли десятки демонстацій на підтримку президента Дональда Трампа

Десятки демонстрацій на підтримку Дональда Трампа пройшли цими вихідними у різних містах США. У деяких містах демонстрації супроводжувалися насильством та сутичками​.

Акції під гаслом «Американський дух» організувала та ж група, яка у 2009 започаткувала рух «Партії Чаювання» - консервативного крила республіканської партії. Нинішні виступи мали стати позитивною відповіддю на дії чинної адміністрації, але у деяких містах вони супроводжувалися насильством та сутичками.

"Ми вийшли сьогодні аби підтримати американських патріотів, ветеранів та друзів",- кажуть демонстранти.

Читайте також: Як американці сприйняли промову президента Трампа «Про стан держави»​

На акції в містечку Олімпія штату Вашингтон гасла демонстрантів співзвучні з гаслами передвиборчої кампанії Дональда Трампа та його заявами у Білому Домі: "Ми хочемо єднання, ми хочемо, щоб Америка була знову величною, ми хочемо бути інклюзивними", розповідає учасник виступів "Американський дух".

За оцінками поліції Олімпії близько двухсот людей прийшли підтримати Дональда Трампа. Але в кількох метрах звідти зібралося майже стільки ж опонентів чинного президента.

Учасниця протесту проти політики Дональда Трампа Майлі Стівенсон розповідає: "Америка, у яку ми віримо, це не та Америка, яку пропонує нам Дональд Трамп. У нас стільки меншин, стільки іммігрантів. Є багато груп людей, яких сьогодні утискають".

Напруження між сторонами настільки велике, що треба небагато аби спалахнули сутички. У цьому місті, як і на деяких інших подібних демонстраціях, поліції довелося стати живим щитом між прихильниками обох таборів.

У Берклі в Каліфорнії, Сент Полі в Мінесоті, та Нешвілі в Тенессі, зафіксували найбільші порушення порядку. Поліція здійснила десятки арештів.

Президент Трамп став свідком прихильної до себе демонстрації під час перебування у своїй резиденції в Мар-о-Лаґо у Флориді. Кортеж зупинився на хвилинку, і президент мав нагоду особисто привітати своїх фанів.

Дивіться також: Ось як американці відреагували на промову Трампа в Конгресі