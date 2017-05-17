Трамп виступить з промовою про іслам під час візиту в Саудівську Аравію

Радник з національної безпеки Макмастер зазначив, що президент буде говорити про необхідність протистояння радикальній ідеології Президент США Дональд Трамп планує виступити з важливою промовою про іслам під час майбутнього візиту до Саудівської Аравії, де знаходяться головні святині цієї релігії.

Радник президента з національної безпеки Герберт Макмастер повідомив журналістам, що Трамп, який відправляється в Саудівську Аравію в п’ятницю, зустрінеться за обідом з лідерами понад 50 мусульманських країн і виступить з «надихаючою прямою промовою про необхідність протистояння радикальній ідеології і надіях президента на сприйняття ісламу, як мирної релігії».

Макмастер зазначив, що перша закордонна поїздка Трампа як президента спрямована на заохочення єдності мусульман, юдеїв і християн, враховуючи, що він також відвідає Ізраїль і Ватикан у рамках дев’ятиденного турне, що охопить п’ять країн.

Деякі із найбільш спірних моментів передвиборчої кампанії християнина Трампа і його перебування на посаді президента пов’язані із заявами і політичними рішеннями, що стосуються мусульманам. В ході виборчої кампанії він закликав до заборони на в’їзд мусульман в США до тих пір, поки імміграційна служба не знайде можливість встановити, чи може хто-небудь із них здійснити теракт.

Незабаром він відмовився від цієї ідеї, але вже на посаді президента двічі намагався ввести обмеження на в’їзд в США.

У першому випадку вони стосувалися жителів семи країн з переважно мусульманським населенням, де відбувалися теракти. У другому випадку зі списку країн був виключений Ірак, але обмеження і раніше стосувалися громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Судану і Ємену.

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