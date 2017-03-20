Трамп і Абаді обговорять боротьбу з «Ісламською державою» в Іраку

Прем’єр-міністр Іраку заявив, що хоче обговорити з президентом США заключний етап операції щодо розгрому ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп у понеділок проведе переговори з прем’єр-міністром Іраку Гадером Абаді, в ході яких, як видно, буде обговорюватися хід операції з повернення контролю над Мосулом, який раніше був захоплений бойовиками «Ісламської держави».

У лютому Трамп і Абаді обговорювали боротьбу з «Ісламською державою» по телефону, але переговори в понеділок будуть їх першою зустріччю віч-на-віч.

Перед тим як відбути до Вашингтона, Абаді заявив, що хоче поговорити з Трампом про те, «як завершити заключний етап операції щодо розгрому ІДІЛ і тих, хто йому допомагає».

Іракські війська б’ються з бойовиками на територію, отримуючи підтримку з повітря від очолюваної США коаліції, яка завдає ударів «Ісламській державі» з серпня 2014 року.

Битва за Мосул

Битва за відновлення контролю над Мосулом почалася в кінці минулого року. Іракським військам вдалося витіснити бойовиків зі східної частини міста і досягти певних успіхів в західній частині.

Іракські вертольоти в неділю завдали ракетних ударів неподалік важливої мечеті на заході Мосула, в той час як сухопутні війська наближаються до місця, де в 2014 році лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про створення так званого халіфату.

Американські та іракські аналітики розглядають мечеть як неофіційну адміністративну штаб-квартиру джихадистів.

За повідомленнями очевидців, в неділю ввечері іракські сухопутні війська перебували за 100 метрів від Залізного мосту в Мосулі, повільно просуваючись у напрямку мечеті. Їх наступ сповільнюється через вузькі дороги і присутність сотень тисяч цивільних осіб.

«Складнощі виникають через присутність сімей. Як уникнути вогню по сім’ях, яких використовують як живий щит?» - заявив інформагентству AFP генерал Аббас аль-Джубурі.

Джубурі також пов’язав повільні темпи наступу з тим, що в районах Старого міста, де будинки стоять дуже близько один до одного, а вулиці занадто вузькі, там не може використати артилерію.

Єзиди виходять на свободу

Паралельно з цим курдське інформаційне агентство Rudaw повідомило, що ще вісім єзидських жінок і дітей, які були захоплені «Ісламською державою», вийшли на свободу.

Повідомлення містить мало подробиць. Однак в ньому наводяться слова представника курдських рятувальних служб Гуссейна Коро, який заявив, що операція координувалася з курдськими загонами пешмерга і спецслужбами на північ від Мосула в провінції Дахук.

За словами Коро, дві тисячі єзидів були звільнені після того, як «Ісламська держава» захопила значну частину курдських районів на півночі Іраку. У той же час він зазначив, що ще 3400 чоловіків як і раніше знаходяться в полоні.

«Ісламська держава» викрала тисячі єзидських жінок і дітей в серпні 2014 року, коли атакувала їх будинки і села на північному заході Іраку поблизу кордону з Сирією. З тих пір сили іракських курдів за підтримки американської авіації повернули контроль над частиною захопленої території, але багато дітей залишилися сиротами, а багато молодих жінок, імовірно, виявилися в рабстві.

Ті, кому вдалося втекти, повідомляють, що рабині часто піддаються ґвалтуванню і трудовій експлуатації.

Вони також повідомили, що за рабинями ретельно стежать і в разі повторного впіймання після спроби втечі вони піддаються суворим покаранням.

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