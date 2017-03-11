Трамп заявив палестинському лідеру, що «вже час на мирну угоду»

У п’ятницю ввечері президент Трамп мав телефонну розмову з палестинським президентом Махмудом Аббасом, закликаючи його до досягнення всеохопної угоди для закінчення ізраїльсько-палестинського конфлікту, пише видання The Hill.

Пізніше, у заяві Білого дому сказано, що президент підкреслив своє особисте переконання, що мир можливий і вже час досягти угоди. Він сказав, що мирна угода принесла б ізраїльтянам і палестинцям мир і безпеку, на які вони заслуговують, але також мала б позитивний вплив на весь регіон і світ.

Дональд Трамп сказав, що для досягнення такої угоди слід вести прямі переговори між Ізраїлем і палестинцями, а Сполучені Штати могли б допомогти у закріпленні угоди.

«Президент сказав, що Сполучені Штати не можуть накинути розв’язку на ізраїльтян і палестинців, як і жодна зі сторін не може накинути угоду на другу сторону», сказано в заяві Білого дому.

Він також запросив Махмуда Аббаса відвідати Білий дім.

Протягом довго часу Сполучені Штати були прихильниками такої розв’язки конфлікту, яка передбачала співіснування двох незалежних держав – Ізраїлю і Палестини, але минулого місяця на спільній прес-конференції з Нетаньягу він відмовився від цієї позиції.

Однак адміністрація Трампа також застерегла від поширення єврейських поселень на окупованих палестинських територіях, кажучи, що це не сприятиме мирним переговорам.

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