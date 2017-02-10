Прем’єр-міністр Сіндзо Абе прибув з візитом до Сполучених Штатів

Зустріч в Овальному кабінеті Білого дому, спільний ланч і гра в гольф на Флориді мають запевнити японського гостя, що адміністрація президента Трампа на 100% стоїть пліч-о-пліч зі своїм союзником, – заявив у п’ятницю високопоставлений службовець американської адміністрації.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув на базу ВПС неподалік Вашингтона в четвер ввечері.

Абе – другий іноземний лідер, який зустрічається з Трампом. Їх зустріч у п’ятницю охоплюватиме широке коло питань, зокрема того, що стосується торгівлі.

Абе прибув у супроводі безпрецедентної за величиною делегації, заявили «Голосу Америки» японські офіційні особи.

Японський лідер має повідомити про інвестиційний пакет із п’яти частин на суму 150 мільярдів доларів, який має створити 700 тисяч робочих місць.

На Сполучені Штати і Японію припадає біля 30% глобального економічного виробництва.

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