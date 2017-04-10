Військовий літак несподівано зблизився з Boeing-747 президента Трампа

Свідками інциденту стали кілька журналістів, які перебували на борту президентського літака



За кілька хвилин до того, як літак з президентом Дональдом Трампом здійснив посадку на Об'єднаній військовій базі «Ендрюс», несподівано близько до президентського «Боїнга» підійшов військовий транспортний літак.



Літак C-17 Globemaster був помічений о 18:23 за місцевим часом у неділю, коли президентський літак заходив на посадку на своїй базі в Мериленді під Вашингтоном.



Президентський літак не здійснював ніяких маневрів в спробі ухилитися, і не було ніяких ознак, що йому загрожувала небезпека. Через шість хвилин «борт №1» приземлився на базі «Ендрюс».



«Дивна пригода»



Свідками інциденту стали кілька журналістів, включно з кореспондентом «Голосу Америки», які перебували на борту. Появу літака першим помітив фотограф Associated Press Алекс Брендон, якому вдалося зробити знімок після того, як той наблизився з півночі, перебуваючи на трохи більш низькій висоті, і підійшов до правого борту президентського літака.



Журналісти, які побачили інший літак, включаючи телевізійного технічного фахівця, який літав на президентському лайнері з часів адміністрації Джиммі Картера, погодилися, що вони ніколи не були свідками такого зближення.

«Я б сказав, що це, поза всяким сумнівом, дивна подія», - заявив підполковник ВПС США у відставці, якого цитує видання Strategic Sentinel.

Коментарів з Білого дому не надходило, і невідомо, чи інформувалися про ситуацію президент Трамп або інші високопоставлені чиновники, які перебували на борту авіалайнера, який вилетів з Міжнародного аеропорту Палм-Біч у Флориді.



Трамп повертався до Вашингтона після чотириденного перебування в своїй флоридській резиденції Мар-а-Лаґо. Там він зустрічався з головою КНР Сі Цзіньпіном і віддав розпорядження про ракетний удар по авіабазі в Сирії, звідки вилітали літаки, імовірно, розпорошити нервово-паралітичний газ зарин в районах, контрольованих повстанцями.

Дивіться також: За лаштунками боїв української «Dream Team»: тріумф українських боксерів у США