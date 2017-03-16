Білий дім оприлюднив проект федерального бюджету-2018: «Америка понад усе»

Співробітники дипломатичної служби та інший персонал в Держдепі, посольствах і консульствах США в усьому світі готуються до скорочень





У четвер Білий дім оприлюднив проект федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1-го жовтня, 2017р. У ньому президент Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що він має намір збільшити військові витрати за рахунок Держдепартаменту, іноземної допомоги та вкладів США в такі міжнародні організації, як ООН.

Деякі аналітики твердять, що внаслідок бюджетних скорочень американська дипломатія може стати ефективнішою. Інші, включно з правозахисниками та деякими американськими законодавцями, однак, рішуче виступають проти скорочень іноземної допомоги та фінансування Держдепу.

Співробітники дипломатичної служби та інший персонал в Держдепартаменті, посольствах і консульствах США в усьому світі почали готуватися до масових бюджетних скорочень і різкого зменшення іноземної допомоги.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінґса Джордж Інґрам, який є експертом з глобального розвитку, в розмові з «Голосом Америки» припустив, що скорочення можуть вводитися поступово.



«Я чув, що скорочення може скласти близько 30 відсотків, і що спочатку Адміністративно-бюджетне управління пропонувало скоротити бюджет на 37 відсотків. Але державний секретар Рекс Тіллерсон виступив проти і закликав не скорочувати на 37 відсотків в перший рік, а зробити це поступово за три роки. Саме це ми, ймовірно, і побачимо - скорочення на рівні приблизно 30 відсотків», - каже Інґрам.



На думку Інґрама, скорочення на 30 або більше відсотків підірве роль Америки як світового лідера в питаннях розвитку і зовнішньої політики, і зліквідують важливі програми.



«Мова йде про програми, які рятують життя людей, рятують їх від голоду і від хвороб», - зазначає він.



Скорочення такого масштабу також позначаться на програмах в сферах підтримки бізнесу, водопостачання, поліпшення санітарного стану та освіти, продовжує експерт: «Ці програми - основа допомоги країнам при переході від бідності до економічного розвитку».



Правозахисні та гуманітарні організації кажуть, що масштабні скорочення американської допомоги матимуть руйнівні наслідки для біженців та інших вразливих груп населення у всьому світі.



Адоті Аквеі з Amnesty International заявив «Голосу Америки», що люди в усьому світі б'ють на сполох.



«Організації громадянського суспільства, уряду - все вкрай стурбовані не тільки виведенням або скороченням ресурсів, але також і вакуумом, який виникне під час відсутності Сполучених Штатів, як партнера, як генератора інновацій, креативних ідей, і, звичайно ж, голоси, що виступає на захист прав людини», - говорить Аквей.



Деякі аналітики з цим не згодні. На їхню думку, роздута бюрократія Держдепартаменту може стати більш ефективною в результаті бюджетних скорочень.



«Думаю, є маса можливостей для реорганізації, щоб зробити Держдепартамент кращим, більш ефективним гравцем, що представляє американський народ», - заявив колишній дипломат, а нині співробітник консервативного центру Heritage Foundation Джеймс Роберт.

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