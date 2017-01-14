Кандидати на посади в кабінеті не завжди згідні з поглядами свого майбутнього боса – Дональда Трампа

Чи зможе новообраний президент Дональд Трамп здійснити обіцянки, які він виголошував під час виборчої кампанії, такі як побудова стіни на кордоні з Мексикою чи покращення відносин з Росією? Оглядачі вказують, що його дії будуть обмежені Конгресом, бюджетом та надзвичайними подіями, які заберуть на себе всю увагу та ресурси. Цього тижня стало очевидно, що на шляху Дональда Трампа може стати ще одна перепона – міністри його власного уряду.

Цього тижня на Капітолійському пагорбі кандидати на найвищі посади в уряді Дональда Трампа знайомили сенаторів зі своїми поглядами у сферах, в яких вони запроваджуватимуть політику новообраного президента. Як з’ясувалося, ці погляди відрізняються від основних позицій, виголошених їхнім майбутнім босом.

Імовірний голова Пентагону генерал Джеймс Меттіс, наприклад, не поділяє ентузіазму Трампа щодо відносин з Росією:

«Я за відносини. Але ми маємо визнати, що насправді представляє собою Росія».

Росія, сказав Меттіс, намагається зруйнувати НАТО, яке новообраний президент називав «застарілим» та «занадто дорогим» альянсом. Джеймс Меттіс додав:

«Я вважаю, що країни із союзниками процвітають, а країни без союзників – ні. Я забезпечу найміцнішу підтримку відносини з НАТО».

Кандидат на посаду держсекретаря, в цьому питанні був ближчим до свого потенційного колеги з уряду, ніж до шефа.

Кандидат на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон:

«Росія має знати: ми будемо віддані нашим зобов’язанням, зокрема і перед союзниками. А Росія повинна відповісти за свої дії».

Новообраний президент Дональд Трамп, тим часом, продовжує вітати дружбу з Володимиром Путіним:

«Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то, знаєте що, друзі, це називається позитивом, не негативом. Зараз, я ще не знаю, чи зможу я подружитися з Володимиром Путіним. Сподіваюся, що так».

Трамп також продовжує вагатися у своїй оцінці висновків розвідувальних агентств щодо атак російських хакерів на сервер Демократичного національного комітету:

«Щодо хакерських атак. Я думаю, що це була Росія. Але знаєте, що? Це міг бути хтось інший».

Кандидат на посаду директора Центрального розвідувального управління Майк Помпео не вагався:

«Цілком зрозуміло, що тут сталося відносно участі росіян у спробах викрасти інформацію і вплинути на американську демократію».

Під час виборчих перегонів Дональд Трамп, серед іншого, висловлювався на користь тортур:

«Вони мене запитали, що я думаю про імітацію утоплення? Я сказав, що мені це дуже подобається і я не думаю, що це достатньо жорстко».

Сенатор-демократ Даян Файнстайн поставила кандидату саме таке запитання:

«Якщо б президент наказав вам відновити в ЦРУ методи так званого посиленого допиту, ви б послухалися?»

Майк Помпео відповів рішуче:

«Абсолютно ні» – сказав він.

За словами прес-секретаря новообраного президента Шона Спейсера, Трамп і не прагнув мати у радниках власних клонів. Однак, в решті-решт, сказав він, кожний з них буде втілювати у життя пріоритети і бачення саме Дональда Трампа.

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