Президент Трамп відвідує штаб-кваритру Центрального командування збройних сил США

Перед тим, як повернутися до Вашингтона зі своєї посілості у Флориді, президент Дональд Трамп відвідає штаб-квартиру Центрального командування збройних сил на базі ВПС Макділл у Тампі.

Під час своїх перших відвідин Центкому він буде присутній на брифінгах і виступить з промовою, після чого пообідає з військовослужбовцями. Це буде його перша прилюдна зустріч з військовослужбовцями з часу президентської інавгурації.

Центральне командування відповідає за військові операції із союзниками і партнерами для забезпечення регіональної стабільності на Близькому Сході і в Центральній Азії.

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