Трамп усунув з посади директора ФБР Джеймса Комі

У листі про звільнення президент Дональд Трамп написав директору Федерального Бюро Розслідувань Джеймсу Комі, що він "не може очолювати бюро ефективно".

Директорів ФБР призначають на 10-річний термін. Комі відпрацював лише чотири роки.

Джеймс Комі дізнався про рішення президента під час виступу перед працівниками ФБР у Каліфорнії.

Американські ЗМІ повідомляють, що директор помітив повідомлення -"блискавки" на екранах, але вважав, що то був жарт. Сам Комі подію ще не коментував.

Причини усунення з посади Джеймса Комі названі у двох окремих листах, надісланих від імені міністра юстиції США Джефа Сешнса та його заступника Рода Розенштейна. Там йдеться, що Комі взяв закон у власні руки.

Комі "припустився серйозних помилок" у роботі наприкінці розслідування справи про електронну пошту Гілларі Клінтон, написав Розенштейн, звинувачуючи директора ФБР у тому, що він перебрав на себе обов’язки міністра юстиції, заявивши, що проти Клінтон не висуватимуть судових обвинувачень.

Зараз не зрозуміло, чому президент Трамп вдався до дій у минулорічній справі саме тепер.

Сенатор - республіканець Ліндсі Ґрем сказав, що "з огляду на нещодавні суперечки довкола директора, я вважаю, оновлення піде на користь ФБР і країні".

Але деякі республіканські законотворці заявляють про невідповідність рішення президента.

Сенатор Джон Маккейн оприлюднив заяву зі словами: "хоча президент має законні повноваження усувати директора ФБР, я розчарований президентським рішенням звільнити Джеймса Комі з посади".

Представники Демократичної партії у законодавчому органі США порівняли дії Трампа з кроками президента Ніксона, який звільнив посадовців, котрі розслідували "Вотерґейтський скандал" на початку 70-х років.

Сенатор - демократ Дік Дурбін заявив, що будь-які спроби зупинити, або підірвати розслідування ФБР у справі російського втручання у президентську виборчу кампанію 2016 року "порушить конституційні проблеми".

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