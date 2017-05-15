Білий дім шукає кандидата на посаду директора ФБР

Законодавці вимагають від Трампа передати записи його розмов із звільненим директором ФБР Комі, якщо вони існують

Після того, як кілька днів тому президент Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР, в США розгорнулися пошуки нового глави цього відомства.

Адміністрація провела співбесіди принаймні з вісьмома кандидатами на цю посаду, а Трамп дав зрозуміти, що рішення може бути прийнято ще до п’ятниці, коли він відправиться в першу закордонну поїздку як президент.

«Думаю, що процес піде швидко, – сказав Трамп. – Фактично, кандидатів перевірило саме їхнє життя. Це добре відомі, шановні і по-справжньому талановиті люди. Саме такі люди нам потрібні для ФБР».

Історія зі звільненням Комі залишається в центрі уваги журналістів і продовжує дратувати законодавців від обох партій, які засуджують дії Трампа, включаючи непослідовні роз’яснення причин звільнення і зловісний твіт президента, в якому він застеріг Комі від витоків у пресу, оскільки у Трампа, можливо, збереглися «записи » їх бесід.

У неділю законодавці закликали Трампа передати будь-які записи розмов з Комі. Республіканський сенатор Ліндсі Ґрем заявив, що Білий дім повинен «розвіяти туман» навколо існування цих записів.

«Не можна говорити дотепи з приводу цих записів. Якщо записи цієї розмови існують, вони повинні бути передані», – заявив Ґрем, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC.

«У мене немає навіть найменшого уявлення про те, чи існують ці записи чи ні, – заявив член комітету Сенату з розвідки демократ Марк Ворнер. – Але факт у тому, що президент натякнув на це, а потім Білий дім відмовився підтверджувати або заперечувати це. Перш за все, нам потрібно зробити так, щоб ці записи, якщо вони існують, не зникли загадковим чином. Тому я і інші звернулися з проханням зберегти ці записи, якщо вони є».

Демократи також звинувачують Трампа в спробах перешкодити розслідуванню передбачуваного втручання Росії на виборах в США і можливих зв’язків Москви і передвиборчого штабу Трампа, яке веде ФБР. Лунають заклики до проведення незалежного розслідування.

Крім того, виступаючи на телеканалі NBC, Трамп заявив, що в січні Комі просив про зустріч з ним, щоб висловити бажання зберегти свій пост в ФБР. Версія президента, однак, розходиться зі спогадами людини, яка взаємодіяла з Комі незадовго до того, як директор ФБР повечеряв з Трампом в Білому домі.

Джеймс Клеппер, колишній директор національної розвідки, який працював при адміністрації Обами до інавгурації Трампа, заявив у програмі «На цьому тижні» на телеканалі АВС: «У мене була коротка бесіда з Комі щодо цієї вечері. Він повідомив мені, що він був запрошений і, як мені здалося, відчував себе ніяково з цього приводу просто тому, що це могло виглядати, як підрив його незалежності і незалежності ФБР».

Клеппер різко засудив дії президента щодо Комі.

«Багато в чому наші інститути виявилися під ударом, – сказав він, вступаючи в програмі «Положення в країні» на каналі CNN у неділю. – З одного боку, це зовнішні атаки, і тут великою подією є російське втручання в нашу виборчу систему. Але я також думаю, що наші інститути атакуются зсередини».

Відповідаючи на запитання, чи виходять внутрішні атаки безпосередньо від президента, колишній директор національної розвідки підтвердив: «Саме так».

Колишній федеральний прокурор Пріт Бхарара, який був звільнений Трампом, у неділю опублікував статтю в Washington Post, у якій зазначив, що для відновлення довіри до системи, Конгрес і незалежний прокурор повинні провести розслідування дій Росії на виборах.

«Конгрес – це частина системи стримувань і противаг, і його значення ніколи не було настільки високою, ніж в ситуації з задирливим главою виконавчої влади, який звик все робити по-своєму і, схоже, забув про рівний з ним статус двох інших гілок влади», – написав Бхарара.

Він також дав високу оцінку Комі, як людині, яка була готова «сказати "ні" президенту», і закликав призначити наступним главою ФБР «аполітичну» фігуру без партійної кар’єри.

Результати спільного опитування NBC і Wall Street Journal, опубліковані в неділю, показали, що лише 29 відсотків американців схвалюють звільнення Комі, в той час як 78 відсотків підтримують формування незалежної комісії або призначення спеціального прокурора для розслідування російського втручання в хід виборів.

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