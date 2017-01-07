Трамп попросить Конгрес розслідувати отримання телеканалом NBC секретної інформації

Мова, очевидно, йде про інформацію з приводу кібератак російських хакерів

Як повідомляє агентство Reuters, новообраний президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що проситиме Конгрес розслідувати отримання каналом NBC цілком таємної інформації, мабуть посилаючись на звіт про санкціоновані Росією кібератаки, метою яких було вплинути на недавні президентські вибори в США.

«Я прошу голів комітетів Палати представників і Сенату розслідувати факт отримання NBC надсекретної інформації до того, як з нею був ознайомлений я», – написав Трамп у мережі Twitter.

Офіційний представник Білого дому Джош Ернест в ході брифінгу висловив сумніви в мотивації новообраного президента США, нагадавши про твіти на захист Ассанжа, написаного Трампом два дні тому.

«Два дні тому я прочитав твіт, у якому він заявляв про чесність іноземного громадянина, який є головою організації, яка як раз займається оприлюдненням надсекретної в США інформації. Два дні потому, через два дні після запевнень у чесності цієї людини, обраний президент зараз несподівано висловлює занепокоєння з приводу оприлюднення секретної інформації.

Перший твіт змушує мене підозрювати, що його занепокоєння продиктовано зовсім не прагненням забезпечити захист секретної інформації. Які його мотиви – нехай він пояснить їх сам, я думаю, у всіх вас буде можливість його про це запитати. Але пам’ятаючи про його передісторії і безумовно пам’ятаючи про його риторику на захист WikiLeaks у ході передвиборчої боротьби, я думаю, варто засумніватися в мотивах вираженого сьогодні занепокоєння», – заявив Ернест.

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