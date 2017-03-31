Аналітики рекомендують Трампу «перезавантаження»

Президент США зіткнувся з двома викликами: демократи і консервативні республіканці Внаслідок падіння рейтингів і провалу спроби скасувати і замінити іншим законодавчим актом Закон про доступну охорону здоров’я, який став предметом гордості екс-президента Барака Обами, деякі аналітики вважають, що президенту Дональду Трампу пора «перезавантажити» свою політику.

Рейтинги громадської підтримки Трампа досягли нового мінімуму на цьому тижні – лише через 10 тижнів після його вступу на посаду. Згідно з даними соціологічних опитувань Інституту Ґеллапа, рейтинг Трампа знизився до 35 відсотків. Це низький рівень для президентів на самому початку перебування на посаді.

Після того, як закінчилася невдачею спроба реформи охорони здоров’я, Трамп намагається повернути цифри на колишній рівень. Президент може переключити увагу на реформу оподаткування та виділення бюджетних коштів на відновлення інфраструктури, щоб виконати свої передвиборчі обіцянки.

Коли Трампу необхідно заручитися підтримкою, він вважає за краще вдаватися до випробуваної практики мобілізації своїх прихильників на мітингах, подібних до тих, які він проводив під час передвиборчої кампанії і недавньої зустрічі в Луїсвіллі, штат Кентуккі.

«Захищаючи свої інтереси, вони будуть робити все можливе, щоб зберегти без змін непрацюючу систему. Однак у них нічого не вийде. Ми переможемо, тому що на нашому боці велика американська спадщина», – сказав Трамп під схвальні вигуки присутніх.

Трамп намагається повернутися на колишні позиції після невдалої – через розбіжності в лавах республіканців – спроби скасувати і замінити Obamacare. Незважаючи на те, що з часу його вступу на посаду минуло не так багато часу, деякі аналітики рекомендують президентові «перезавантаження» політики і стратегії.

«Він зазнав серйозної невдачі, – констатує політолог з Інституту Брукінґса Білл Ґалстон. – Це має стати приводом для аналізу і, можливо, переорієнтації політики президента, і якщо не загального напрямку, то обов’язково зміни стратегії і тактики».

Невдала спроба реформування охорони здоров’я викликала потік рекомендацій від критиків, прихильників і навіть колишніх суперників. Наприклад, претендент на номінацію кандидатом в президенти від Республіканської партії і колишній губернатор Флориди Джеб Буш під час інтерв’ю телеканалу Miami TV порекомендував президентові перестати писати повідомлення в «Твіттері».

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