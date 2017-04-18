Трамп привітав Ердогана з перемогою на референдумі – Білий дім

Президент Дональд Трамп зателефонував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану й привітав його з перемогою, хоча незначною за кількістю голосів, на референдумі щодо розширення повноважень глави держави.
Про це повідомили у Білому домі.
Трамп зателефонував Ердогану попри стурбованість, висловлену раніше Державним департаментом США, європейськими спостерігачами та опозиційними партіями Туреччини.
Зокрема, Держдепартамент у своїй заяві закликав владу Туреччини поважати різні точки зору і «підтримувати змістовний політичний діалог» із опозиційними партіями.
Критики заявляють про значні порушення, в тому числі ухвалене незадовго до початку голосування рішення турецької влади допустити підрахунок мільйонів непроштампованих бюлетенів.
Пропоновані на референдумі конституційні зміни, за підрахунками виборчої комісії Туреччини, підтримали 51,4% виборців.
Зідно з конституційними поправками, Ердоган, потенційно може залишатись при владі до 2029 року.
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