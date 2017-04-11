Удари в Сирії свідчать, що президент Трамп не змовлявся з Росією - Ерік Трамп

Рішення президента Трампа використати крилаті ракети в Сирії підтверджує, що він не діє у змові з Росією, і що президент Путін не має впливу на нього, сказав син американського президента в інтерв’ю британській газеті Daily Telegraph.

Часопис розповідає, що Ерік Трамп наголосив, що його батька не лякають заяви президента Путіна про загрозу війни і, що “немає нікого твердішого” ніж президент Трамп.

Ерік Трамп також підтвердив, що на рішення президента Трампа покарати сирійський режим за використання нервово-паралітичного газу вплинула реакція на події у Сирії його сестри Іванки, яка була “убита горем і обурена” звірством.

На тлі того, що виглядає як ускладнення відносин нової адміністрації у Вашингтоні з Росією, державний секретар США Рекс Тіллерсон вирушає до Москви на переговори у середу.

Перед своїм першим офіційним візитом в Росію Тіллерсон вже другий день радиться з колегами - міністрами закордонних справ країн “Великої сімки”.

Британський міністр Борис Джонсон заявив, що однією з тем переговорів в Італії є можливість нових санкцій стосовно Росії, щоб змусити президента Путіна відмовитися від підтримки режиму Башара Асада.

У графіку зустрічей держсекретаря Рекса Тіллерсона у Москві не передбачено зустрічі з президентом Путіним.

Раніше Тіллерсон звинуватив Москву у співучасті або некомпетентності стосовно підозрюваного використання Башаром Асадом нервово-паралітичного газу проти цивільного населення в Сирії.

Москва і Дамаск назвали американський ракетний удар нелегальним актом агресії і заперечили сам факт застосування хімічної зброї.

Міністерство оборони РФ стверджує, що отруйний газ зберігали сирійські антиурядові сили і, що він був вивільнений в результаті бомбардування.

Росія припинила координацію зі США заходів безпеки у повітряному просторі над Сирією, а сирійський уряд та Іран, який підтримує Башара Асада, пригрозив діями у відповідь на нові американські удари.

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