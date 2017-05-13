Трамп заявив, що він, можливо, ще наступного тижня призначить нового директора ФБР

Президент Дональд Трамп заявив в суботу, що він може «винести швидке рішення» щодо нового директора Федерального бюро розслідувань, можливо, наприкінці наступного тижня, перед тим, як він відбуде в першу закордонну подорож з часу інавгурації.

«Навіть це можливе», сказав він репортерам у відповідь на запитання чи міг би повідомити про кандидата до п’ятниці, коли має відбути з візитом на Близький Схід і до Європи.

В суботу були чотири кандидати в черзі на інтерв’ю з міністром юстиції Джеффон Сешнсом і його заступником Родом Розенстіном у Міністерстві юстиції. Вони є серед близько десяти кандидатів, яких бере до уваги Трамп. Серед них є кілька законодавців, юристів і представників органів правопорядку.

«Я думаю, що процес піде швидко. Майже всі вони добре відомі, сказав Трамп у дорозі до Лінчбурга, для виголошення промови до випускників місцевого університету (Liberty University). «В основному вони були перевірені протягом свого життя, але дуже добре відомі, дуже шановані, дійсно здібні люди. І це те, що ми хочемо для ФБР».

Адміністрація Трампа шукає кандидатів на місця, які хоче заповнити, що вимагає затвердження Сенатом, після того, як Трамп несподівано у вівторок усунув з посади Джеймса Комі.

Першим кандидатом, що розглядалася, була Аліс Фішер, високопоставлений службовець Міністерства юстиції в адміністрації Джорджа Буша. Вона залишила будинок після приблизно півтори години і відмовилася від коментарів журналістам.

Серед тих, кого, за всіма ознаками, запросять на розмову, буде виконуючий обов’язки директора ФБР Ендрю Маккейб, помічник судді Найвищого суду Нью-Йорка Майкл Ґарсія і сенатор-республіканець Джон Корнин з Техасу.

На посаду директор ФБР ніколи дотепер не призначено жінки.

Дивіться також: В Україні придумали ґаджет для ведення конфіденційних розмов у публічних місцях