Cицилія: Трамп і лідери G7 обговорюють питання економіки, клімату і Росії

Президент США прибув на Сицилію для участі в дводенномі саміті «Великої сімки»





Президент США Дональд Трамп перебуває на Сицилію, де в курортному місті Таорміна проходить дводенний саміт «Великої сімки», в ході якого інші лідери, як очікується, спробують переконати його пом'якшити позицію з питань торгівлі та зміни клімату.



Трамп і лідери Японії, Канади, Німеччини, Франції, Великобританії та Італії обговорюють низку питань. Американський президент, як очікується, зробить наголос на важливості внутрішнього економічного зростання.



Важливе місце на порядку денному займає і Росія. Як заявив радник Білого дому з питань економіки Ґарі Кон, в четвер у Брюсселі лідери НАТО порушили питання про санкції, введені Заходом щодо Москви після анексії Криму в 2014 році.



Відповідаючи на запитання про те, чи хоче Вашингтон продовжити фінансові обмеження, Кон сказав: «Я вважаю, президент вивчає це питання. На даний момент у нас немає позиції».



Трампа також чекають бурхливі суперечи з лідерами інших країн «Сімки» з приводу торгівлі і зміни клімату, додав Кон.



Колеги Трампа у G7 особливо стурбовані тим, що він може виконати передвиборчу обіцянку і почати протекціоністську політику, а також відступити від взятих США на себе зобов'язань щодо обмеження викидів в атмофсеру парникових газів відповідно до Паризької угоди від 2015 року.



Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака по дорозі до Італії, Кон зазначив, що обидва питання будуть обговорюватися в рамках саміту.



«У нас буде дуже жвава дискусія з проблем торгівлі, ми будемо говорити про те, що значить відкрита і вільна торгівля, - пояснив він.

Він також припустив, що президента чекає «досить бурхлива дискусія» з проблеми зміни клімату, додавши, що Трамп, колись назвав глобальне потепління вигадкою, і прийме рішення щодо Паризької угоди тільки після повернення до Вашингтона.



За словами Кона, важливою темою саміту також стане тероризм. Крім того, лідери обговорять кібербезпеку, КНДР, Афганістан і Пакистан.

Саміт G7 в курортному місті Таорміна - остання зупинка в дев'ятиденному турне преезидента Трампа країнами Близького Сходу і Європи. Досі в Трамп відвідав Саудівську Аравію, Ізраїль і Палестинські території, зустрівся з Папою Римським Франциском і провів переговори з главами Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі.

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