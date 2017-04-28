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Чи сприятиме новий указ Трампа зниженню ціни на газ?

Президент Трамп видав наказ, який скасовує деякі обмеження, введені президентом Обамою, та інструктує міністра внутрішніх справ переглянути плани використання ділянок для видобутку вуглеводнів, зокрема на шельфі в Арктиці та в Атлантичному океані.

Міністр внутрішніх справ США Раян Зінке зазначив, що буріння на територіях, які знаходяться у віданні його міністерства, непідтверджені запаси сягають 90 мільярдів барелів нафти та 327 трильйонів кубометрів газу. Зінке зазначив: «Цей наказ закріпить наш стан світового лідера в енергетиці і посилить енергетичну безпеку на благо американського народу у відповідності до існуючих суворих екологічних вимоги».

Нам легко казати зараз, щоб Європа долучалась до наших санкцій (проти Росії), але якщо вони отримують чверть своїх енергетичних поставок з країни, щодо якої треба діяти
Том Тіллі

Під час вчорашніх слухань у Сенаті стосовно політики санкцій проти Росії, сенатор- республіканець Том Тіллі наголосив на геополітичному аспекті зниження регуляторних бар’єрів у видобутку вуглеводнів у США. «Нам легко казати, щоб Європа долучалась до наших санкцій (проти Росії), але якщо вони отримують чверть своїх енергетичних поставок з країни щодо якої треба діяти, це впливає на їх рішення». У своїх свідченнях перед Сенатом посол Ніколас Бернс погодився, що зростання ескспорту газу із США може зменшити геополітичний вплив Росії на Європу.

З тим, розширення районів, де дозволене буріння, не означає, що компанії будуть готові інвестувати в нові свердловини, адже буріння вимагає значних коштів, які можуть і не окупитись через падіння світових цін на нафту. Також, не останнім фактором є спротив місцевої влади та екологічних активістів, які вже виступили проти планів Трампа.

Жаклін Савітс з неурядової екологічної організації Океана заявила: «Потрібні розумні і жорсткі стандарти задля забезпечення контролю над енергетичними компаніями не діють безконтрольно. Без таких стандартів майбутнє принесе Америці більше розливів нафти і розбудову промислових пейзажів на узбережжі».

Дивіться також: Як протистояти Росії – вирішували на слуханнях у Сенаті США.

Як протистояти Росії – вирішували на слуханнях у Сенаті США. Відео
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