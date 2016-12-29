Трамп закликав перестати сперечатися про хакерські атаки і «рухатися далі»

Тим часом адміністрація Обами планує оголосити про заходи у відповідь на російські хакерські атаки, вчинені напередодні виборів в США



Новообраний президент США Дональд Трамп в середу запропонував Сполученим Штатам і Росії припинити суперечки з приводу атак російських хакерів на комп'ютери Демократичної партії, заявивши, що «нам потрібно рухатися далі».



Трамп висловлював сумнів щодо висновків американської розвідки, що російські хакери викрали інформацію з комп'ютерів Демократичної партії і розмістили її в Інтернеті, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах.



Адміністрація Обами в четвер планує оголосити про заходи у відповідь на російські кібератаки на політичні інститути США і окремих осіб та витоком інформації. Про це повідомили два американські чиновники.



Відповідаючи на запитання, чи повинні США вводити санкції проти Росії, Трамп сказав: «Думаю, нам потрібно рухатися далі. Думаю, комп'ютери серйозно ускладнили наше життя. Сама комп'ютерна ера привела нас туди, де ніхто точно не знає, що відбувається».



Трамп зробив цю заяву, перебуваючи в Мар-а-Лаґо, його розкішній резиденції на узбережжі Флориди, де він проводить різдвяні і новорічні свята, одночасно зустрічаючись з кандидатами на посади в його адміністрації.



Трамп сказав, що не знає про заяву, зроблену раніше республіканським сенатором Ліндсі Ґремом, який заявив, що Росія і президент Володимир Путін повинні очікувати жорстких санкцій у зв'язку з кібератаками.



«Я не спілкувався з сенаторами, але точно зроблю це через якийсь час», - сказав новообраний президент.

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