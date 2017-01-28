Дональд Трамп закликав пам’ятати про трагедію Голокосту

Президент США пообіцяв, що «сили зла ніколи більше не переможуть»

«Неможливо в повній мірі збагнути аморальність і жах, з якими зіткнулися невинні люди під час нацистського терору», – сказав Трамп, віддаючи данину пам’яті шести мільйонів євреїв, які загинули під час Другої світової війни. Президент пообіцяв, що «сили зла ніколи більше не переможуть».

Президент США Дональд Трамп відзначив Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту обіцянкою не допустити актів геноциду в майбутньому. Меморіальні комплекси в багатьох країнах світу провели церемонії в пам’ять 72-ї річниці визволення в’язнів нацистського концентраційного табору смерті Auschwitz-Birkenau неподалік польського міста Освенцим (Oświęcim) незадовго до закінчення Другої світової війни.

У своїй промові в п’ятницю Трамп пообіцяв зробити все можливе, щоб за час його президентства і всього його життя не допустити перемоги сил зла над добром.

За словами президента, «неможливо в повній мірі збагнути аморальність і жах, з якими зіткнулися невинні люди під час нацистського терору» Другої світової війни, що спричинила смерть шести мільйонів євреїв.

«З болем у серці і сумом в душі ми віддаємо данину пам’яті жертв, тим, хто вижив і героям Голокосту, – сказав Трамп. – Ми знаємо, що в найпохмуріші часи для людства світло сяє найяскравіше. Згадуючи загиблих, ми дякуємо тим, хто ризикував своїм життям для порятунку безневинних людей».

«Разом ми доб’ємося, щоб любов і терпимість перемогли у всьому світі», – сказав президент.

За словами генерального директора Антидефамаційної ліги Джонатана Ґрінблата, заяву Білого дому «викликала подив і занепокоєння» у зв’язку з тим, що президент у своїй промові обійшовся без прямої згадки євреїв як основної мети нацистів. Як Ґрінблат написав у «Твіттері», «загинуло шість мільйонів євреїв, а не просто “невинних людей»”».

У 2005 році ООН проголосила 27-е січня – день, коли радянські війська звільнили табір Auschwitz-Birkenau в 1945 році, – Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло разом з останніми в’язнями, що вижили Auschwitz-Birkenau, віддала данину пам’яті жертв Голокосту в меморіальному комплексі, створеному на місці нацистського табору смерті на півдні країни. У таборі було знищено більше мільйона людей, переважно євреїв. З шести мільйонів загиблих за час Голокосту євреїв майже половина жила в Польщі.

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