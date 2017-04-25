Президент Трамп осудив антисемітизм і ненависть

Під час церемонії у Капітолії США для відзначення Дня пам’яті жертв Голокосту, президент Трамп заявив, що він протистоятиме антисемітизму і ненависті.

«Ми подолаємо упередження, ми осудимо ненависть, ми це побачимо і будемо діяти, сказав Трамп. – Як президент Сполучених Штатів, я завжди стоятиму поруч єврейського народу і завжди стоятиму разом з нашим великим приятелем і партнером, державою Ізраїль.

Він сказав: «Ті люди, які заперечують Голокост, є співучасниками цього жахливого зла, і ми ніколи не будумо мовчати. Попросту ми не будемо. Ми ніколи, ніколи не будемо мовчати перед лицем зла».

Президент Трамп назвав знищення Гітлером шести мільйонів євреїв під час Другої світової війни «найтемнішою сторінкою історії» і осудив тих, що заперечують Голокост.

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