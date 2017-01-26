Трамп планує заборонити імміграцію з країн, у яких поширений тероризм

Після видачі указів про побудову стіни на кордоні між США і Мексикою та посилених заходів проти осіб, які незаконно прибули до Сполучених Штатів, президент Трамп планує видати указ про заборону на в’їзд людей із ряду країн з переважно мусульманським населенням.

«Ідеться про країни, в яких панує жахливий терор, ідеться про країни, з яких люди прибувають до нас і створюють жахливі проблеми», заявив Трамп у середу в інтерв’ю ABC.

Особи, які ознайомлені з проектом указу, кажуть, що він включатиме щонайменше 30-денну заборону на прибуття до США будь-кому з Іраку, Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену.

Під час своєї кампанії Трамп початково запропонував заборону на в’їзд до США всіх мусульман, і щойно пізніше змінив це, щоб заборона стосувалася країн, які пов’язані з тероризмом.

Під час інтерв’ю, відповідаючи на запитання про такі країни як Афганістан, Пакистан і Саудівська Аравія, Трамп сказав, що особи з цих країн, які усунуто з проекту указу, проходитимуть те, що він назвав «суворою перевіркою». Заборона передбачає винятки для осіб, які належать до релігійних меншин у своїх країнах і їм загрожує переслідування.

Указ також накладатие 4-місячне замороження на прибуття до США всіх біженців.

Президент Трамп піддав критиці європейські країни за їх рішення прийняти сотні тисяч людей, які прибули туди, деякі з приводу війни, тероризму і політичної нестабільності в їхніх країнах. Він сказав, що в деяких випадках люди прибувають з «поганими намірами», включно з членами екстремістського угруповання «Ісламська держава».

«Я буду президентом безпечної країни», сказав Трамп ABC.

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