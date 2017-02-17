Президент Трамп готує новий указ щодо імміграції

Президент збирається підписати новий указ замість припиненого судом

Президент США Дональд Трамп заявив, що видасть новий указ на місце того, що викликав критику заборони на в’їзд до США для громадян семи переважно мусульманських країн.

Як заявив Трамп у четвер на прес-конференції в Білому домі, новий указ, який планується підготувати до наступного тижня, буде враховувати побоювання, виражені суддями апеляційного суду, які призупинили дію першого розпорядження.

«Новий указ буде в значній мірі підігнаний під то, що я вважаю дуже поганим рішенням, – сказав Трамп. – У нас був поганий суд».

Ніяких подробиць про новий указ Трамп не повідомив.

Експерти з правових питань вважають, що нова директива матиме більше шансів витримати судові атаки, якщо вона буде поширюватися на деякі немусульманскі країни і при цьому не торкнеться іммігрантів, що проживають в США без громадянства, але на законних підставах.

Апеляційний суд 9 округу в четвер увечері призупинив розгляду у справі про президентський указ, але не уточнив, чи буде в кінцевому підсумку скасовано попередню постанову.

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