Трамп і Меркель обговорили ситуацію на сході України

Також лідери обох країн обговорили «нагальні проблеми безпеки» з огляду на загрози з боку КНДР і приділили увагу Сирії та Ємену

Президент Дональд Трамп і федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови у понеділок обговорили ситуацію на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент Трамп підтвердив підтримку США очолюваних Німеччиною та Францією зусиль у веденні переговорів, скерованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні на основі Мінських домовленостей, - йдеться у повідомленні.

У Білому домі також поінформували, що президент Трамп і канцлер Меркель обговорили «нагальні проблеми безпеки» з огляду на загрози з боку Північної Кореї та приділили увагу питанням Сирії і Ємену.

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