Білий дім: замість виходу з угоди про NAFTA, США планують провести нові переговори з Канадою і Мексикою

Після повідомлень, що президент Дональд Трамп брав до уваги можливість видання указу про вихід США з Північноамериканської зони вільної торгівлі, Білий дім заявив, що президент таки погодився не вдаватись до такого кроку. Це рішення він виніс після телефонних розмов з лідерами Канади і Мексики:
«Я отримав дзвінки від президента Мексики та прем'єр-міністра Канади з проханням провести переговори про NAFTA».
З часу започаткування своєї президентської кампанії Трамп неодноразово піддавав критиці торговельні угоди країни, зокрема про Північноамериканську зону вільної торгівлі, кажучи, що підписана у 1994 році угода була «катастрофою» і дозволила, що багато американських робочих місць перемістилися до Мексики.
«Президент Трамп погодився не касувати угоди цього разу, і лідери узгіднили вдатися до швидких дій, згідно з їх внутрішніми законами, щоб дозволити провести нові переговори щодо угоди на користь усіх трьох країн», заявив Білий дім.
Далі в заяві сказано, що для Трампа це честь працювати з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Енріке Пенья Нієто, та що, на його думку, переговорний процес зробить три країнами сильнішими.
Також у заяві мексиканського уряду підтверджено повідомлення про телефонну розмову між Трампом і Пенья.
США задають тон для ширших торговельних переговорів, сказав міністр економіки Мексики. В той де час, в торговельних відносинах з Мексикою, США поки не мають великих здобутків. На цьому тижні Мексика отримала рішення Світової організації торгівлі на свою користь у спорі зі США з дотримання стандартів захисту дельфінів при вилові тунця. Рішення надає право Мексиці отримати 163 мільйони доларів відшкодування збитків від США на рік у формі відповідних торговельних санкцій. Той факт що рішення співпало у часі з негативною риторикою в двосторонніх торговельних відносинах, ще погіршує фон для майбутніх переговорів по NAFTA.
В той же час NAFTA має багато прихильників в США. За оцінками ЗМІ, 14 мільйонів робочих місць в США пов'язані з торгівлею з Канадою та Мексикою. Так, сенатор Джон Маккейн заявив, коментуючи плани Трампа про можливий вихід з NAFTA: «Це зруйнує економіку мого штату. Сподіваюсь він цього не зробить», повідомляє CNN.
В середу представник Міністерства закордонних справ Канади заявив, що Канада «в будь-який час готова прийти до столу переговорів».
Цього тижня Трамп вдався до заходів проти Канади з приводу того, що він назвав несправедливими торговельними практиками, і наклав 20-відсоткові тарифи на експорт канадської деревини.
Дивіться також: Наєм: Меріл Стріп розплакалась під час ролика про історію Сенцова
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum