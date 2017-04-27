Білий дім: замість виходу з угоди про NAFTA, США планують провести нові переговори з Канадою і Мексикою

Після повідомлень, що президент Дональд Трамп брав до уваги можливість видання указу про вихід США з Північноамериканської зони вільної торгівлі, Білий дім заявив, що президент таки погодився не вдаватись до такого кроку. Це рішення він виніс після телефонних розмов з лідерами Канади і Мексики:

«Я отримав дзвінки від президента Мексики та прем'єр-міністра Канади з проханням провести переговори про NAFTA».

З часу започаткування своєї президентської кампанії Трамп неодноразово піддавав критиці торговельні угоди країни, зокрема про Північноамериканську зону вільної торгівлі, кажучи, що підписана у 1994 році угода була «катастрофою» і дозволила, що багато американських робочих місць перемістилися до Мексики.

«Президент Трамп погодився не касувати угоди цього разу, і лідери узгіднили вдатися до швидких дій, згідно з їх внутрішніми законами, щоб дозволити провести нові переговори щодо угоди на користь усіх трьох країн», заявив Білий дім.

Далі в заяві сказано, що для Трампа це честь працювати з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Енріке Пенья Нієто, та що, на його думку, переговорний процес зробить три країнами сильнішими.

Також у заяві мексиканського уряду підтверджено повідомлення про телефонну розмову між Трампом і Пенья.

США задають тон для ширших торговельних переговорів, сказав міністр економіки Мексики. В той де час, в торговельних відносинах з Мексикою, США поки не мають великих здобутків. На цьому тижні Мексика отримала рішення Світової організації торгівлі на свою користь у спорі зі США з дотримання стандартів захисту дельфінів при вилові тунця. Рішення надає право Мексиці отримати 163 мільйони доларів відшкодування збитків від США на рік у формі відповідних торговельних санкцій. Той факт що рішення співпало у часі з негативною риторикою в двосторонніх торговельних відносинах, ще погіршує фон для майбутніх переговорів по NAFTA.

В той же час NAFTA має багато прихильників в США. За оцінками ЗМІ, 14 мільйонів робочих місць в США пов'язані з торгівлею з Канадою та Мексикою. Так, сенатор Джон Маккейн заявив, коментуючи плани Трампа про можливий вихід з NAFTA: «Це зруйнує економіку мого штату. Сподіваюсь він цього не зробить», повідомляє CNN.

В середу представник Міністерства закордонних справ Канади заявив, що Канада «в будь-який час готова прийти до столу переговорів».

Цього тижня Трамп вдався до заходів проти Канади з приводу того, що він назвав несправедливими торговельними практиками, і наклав 20-відсоткові тарифи на експорт канадської деревини.

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