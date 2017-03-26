Трамп привернув увагу до амбітних проектів у сфері дослідження космосу

У своєму щотижневому відеозверненні в суботу президент Трамп вибрав не обговорювати проблем буденності, а привернути увагу американців до амбітних проектів, зокрема у космосі.

Дональд Трамп розповів, що підписав на минулому тижні закон про реформування НАСА, який відновить стратегічну місію США у дослідженні та освоєнні космосу. Першим вагомим проектом на цьому шляху стане запуск наступного року на орбіту нового телескопу WEBB, який за словами президента, призведе до небачених відкритів.

"Протягом одного людського життя, наша нація перейшла від чорнобілого кіно та перших літаків, до прекрасних фотографій найстаріших галактик, які зробили наші камери на орбіті. Я переконаний, якщо американці змогли досягнути таке, немає проблем, які ми не можемо вирішити, нема є викликів які нам не посилах, чи зависоких для нас цілей. Ми нація, які вирішує проблеми, і майбутнє належить нам", - заявив президент США.

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