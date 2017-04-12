Китайський лідер радить Трампу знайти мирну розв’язку напруження з КНДР

Китайські ЗМІ повідомляють, що президент Сі Цзіньпін заявив Дональду Трампу, що врегулювання напруження у відносинах з Північною Кореєю повинно бути досягнуте мирним шляхом.

У повідомленнях говориться, що обидва лідери мали в середу телефонну розмову, майже через тиждень після переговорів віч-на-віч в американському штаті Флорида. Білий дім поки що не повідомив про зміст розмови.

У вівторк Трамп використав Twitter, щоб повторити свій заклик до Китаю, щоб він допоміг стримати Північну Корею.

«Північна Корея шукає проблеми, – писав Трамп. – Якщо Китай вирішить допомогти, це було б чудово. Якщо ні, ми розв’яжемо проблему без них [китайців]».

Він не подав, до яких дій можуть вдатися Сполучені Штати. Але в іншій замітці, поміщеній кілька хвилин раніше, Трамп заявив, що він сказаві Сі Цзіньпіну, що торговельні умови будуть кращими для китайців, «якщо вони розв’яжуть північнокорейську проблему».

Китай є головним «покровителем» Північної Кореї. Рада із міжнародних відносин характеризує Китай як «найважливішого союзника, найбільшого торговельного партнера і головне джерело продовольства, зброї і енергетичних ресурсів» Північної Кореї.

Проте Китай також стомлений з приводу частих ракетних випробувань Північною Кореєю, всупереч санкціям ООН, а також п’яти ядерних випробувань. Деякі експерти вважають, що Північна Корея готується до шостого ядерного випробування.

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