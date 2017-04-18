Дональд Трамп небезпечніший за Кім Чен Ина - Дмитро Кисельов

Ведучий російської щотижневої програми на державному каналі заявив, що протистояння лідерів США та Північної Кореї може призвести до війни
Ведучий російського державного телебачення Дмитро Кисельов, який тісно пов'язаний з Кремлем, заявив, що президент США Дональд Трамп небезпечніший за північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Ведучий телепрограми «Вести недели» на каналі «Росія-1» колись вихваляв Трампа за його «незалежність» від американського політичного істеблішменту, але тепер змінив свою думку про американського президента.
«Зараз світ - на волосині від справжньої ядерної війни, - сказав він. - Спалахнути вона може як результат протистояння двох особистостей - Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Небезпечні обидва. Але хто небезпечніший? Якщо хочете мою думку, то більш небезпечний Трамп».
Далі Кисельов сказав, що Трамп «більш імпульсивний і непередбачуваний», ніж північнокорейський лідер, але заявив, що у них є і щось спільне, а саме «обмежений міжнародний досвід, непередбачуваність і готовність до війни».
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився сказати, чи погляди Кисельова збігаються з кремлівськими, зазначивши, що думки телеведучого не все відображають офіційну позицію. Як повідомляє ТАСС, Пєсков зазначив, що точка зору Кисельова «зазвичай близька (до офіційної), це дійсно так, але не завжди».
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