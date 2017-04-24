Трамп знову мав телефонні розмови з лідерами Китаю і Японії в справі КНДР

Президент Дональд Трамп знову мав окремі телефонні розмови з лідерами Японії і Китаю, щоб обміркувати з ними питання Північної Кореї.

Згідно з японськими офіційними особами, півгодинна розмова з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе мала на меті збільшити тиск на Пхеньян, щоб він більше не вдавався до провокативних дій, хоча розмова не була викликана якоюсь значною зміною ситуації.

«Ми узгіднили рішуче вимагати, щоб Північна Корея, яка знову вдається до провокативних дій, виявила стриманість», сказав Абе репортерам у Токіо.

«Ми будемо втримувати тісні зв’язки із Сполученими Штатами, високий рівень пильності та рішуче відповідатимо»», додав він.

Абе також сказав, що він і Трамп погодились, що Китай повинен відігравати більшу роль у веденні справ з Пхеньяном.

Згодом Трамп розмовляв про Північну Корею з китайським лідерорм Сі Цзіньпіном.

Як повідомило інформаційне агентство Сіньхуа, президент Китаю висловив надію, що всі сторони уникатимуть робити будь що, що могло б погіршити напружену ситуацію на Корейському півострові.

В оприлюдненій у понеділок заяві Білого дому сказано, що в телефонній розмові з президентом Китаю Трамп «піддав критиці войовничі погрози і підкреслив, що дії Пхеньяну дестабілізують ситуацію на Корейському півострові».

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