Трамп розповів, яким хоче бачити ядерний потенціал США

В інтерв'ю агентству Reuters президент сказав, що має намір обговорити тему крилатих ракет з Путіним, якщо їхня зустріч відбудеться
Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відстали від своїх суперників в питанні ядерної боєготовності, і що він подбає про те, щоб арсенал США був найкращим у світі.
Про це в інтерв'ю агентству Reuters новий господар Білого дому розповів в четвер.
У розмові з журналістами інформаційного агентства, президент Трамп прокоментував один зі своїх грудневих твітів, у якому він говорив про те, що США повинні істотно посилити і збільшити свій ядерний арсенал «до тих пір, поки світ не отямиться щодо ядерної зброї».
Пояснюючи свою позицію в інтерв'ю в четвер, Трамп зазначив, що він хотів би бачити світ без ядерної зброї, проте він стурбований тим, що Сполучені Штати «відстали в питанні ядерної боєготовності від інших держав».
«Я перший, хто хотів би побачити, щоб ні у кого не було ядерної зброї ..., але ми ніколи не будемо відставати (в цьому питанні), навіть якщо це дружня країна; ми ніколи не будемо відставати у ядерному потенціалі», - цитує Reuters президента США.
За даними антиядерної групи Ploughshares, Росія володіє 7 тисячами ядерних боєголовок, у США їх 6 800.
«Росія і Сполучені Штати мають набагато більше зброї, ніж необхідно для стримування ядерного нападу з боку інших держав, навіть ядерних», - сказав виконавчий директор незалежної Асоціації з контролю над озброєннями Дерил Кимбол.
Договір з Росією про обмеження стратегічних арсеналів Дональд Трамп вважає «поганою угодою».
Договір, відомий як New START, вимагає, щоб до 5 лютого 2018 року, США і Росія скоротили свої арсенали стратегічних ядерних озброєнь до рівних потужностей на 10 років.
Президент Трамп також висловив обурення розгортанням Росією крилатої ракети наземного базування, що є порушенням договору 1987 року про ліквідацію США і Росією наземних ракет середньої дальності
«Для мене це дуже важливо", - сказав Трамп, який не виключає поліпшення відносин США з Росією.
На запитання, чи збирається він підняти цю справу з Володимиром Путіним, президент США відповів, що готовий зробити це «якщо і коли вони зустрінуться», зазначивши при цьому, що поки що такі переговори не заплановані.
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Крім проблеми перегонів озброєнь Дональд Трамп також торкнувся і низки інших питань світового значення. За його словами, Китай, міг би «дуже легко вирішити» проблему в галузі міжнародної безпеки, яку створює Північна Корея. Своїми ремарками на адресу китайської влади, як вважають кореспонденти Reuters, президент Трамп посилив тиск на Пекін з тим, щоб той приборкав войовничу поведінку Пхеньяна.
В інтерв'ю президент Дональд Трамп також висловив підтримку Європейського Союзу, як органу управління, заявивши: «Я повністю його підтримую».
Він також вперше з моменту вступу на посаду висловив підтримку «дводержавного» вирішення ізраїльсько-палестинськогоізраїльського конфлікту, однак при цьому зазначив, що він буде задоволений тим варіантом вирішення проблеми, який влаштує обидві причетні сторони.
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