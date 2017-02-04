Трамп: «смерть і руйнування» загрожують США, якщо не обмежити імміграції

В суботу вранці президент Дональд Трамп попередив про «смерть і руйнування», якщо Сполученим Штатам не буде дозволено обмежити імміграцію, пише видання Politico. Це попередження надійшло через кілька годи після того, як федеральний суддя заблокував заборону на в’їзд до США з кількох переважно мусульманських країн.

Користуючись своїм улюбленим методом комунікації з громадськістю, президент написав у Twitter, що коли країна вже не може визначати – кого впускати, а кого ні, зокрема з міркувань безпеки, це величезна проблема. «Цікаво, що деякі близькосхідні країни підтримують таку заборону. Вони знають, що якщо дозволити деяким людям прибути в країну – це «смерть і руйнування».

Президент, за всіма ознаками, посилається на коментарі міністра закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Абдулли бін-Заїда аль-Найгана, який, на відміну від багатьох посадовців мусульманських урядів, таки підтримав указ Трампа.

Щодо рішення судді президент відповів: «Думка так званого судді, який по-суті позбавляє країну права видавати накази у сфері правопорядку – смішне і буде відхилене».

Указ Трампа від 27 січня про обмеження на в’їзд до США із семи переважно мусульманчських країн викликав хвилю обурення і протестів в аеропортах і в містах по всій країні.

В п’ятницю ввечері – пише Politico – федеральний суддя Джеймс Робарт заблокував виконавче розпорядження президента Трампа.

За всіма ознаками, рішення судді заблокувало важливі частини указу Трампа з нагайним наслідком, включно із забороною на в’їзд до США громадянам Ірану, Іраку, Сирії, Лівії, Сомалі, Судану і Ємену. Заблокована також 120-денна заборона на прийняття біженців, яка надавала преферненційний статус християнам із згаданих країн.

Білий дім сказав, що в у найближчому часі Міністерство юстиції має намір вдатися до заходів на підтримку указу президента, посилаючись на його конституційні прерогативи захисту країни і та її громадян.

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