НАТО має вважати на загрози з боку Росії – Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО збільшити витрати на оборону до 2% від свого ВВП. У промові під час відкриття меморіалу Берлінської стіни в Брюсселі Трамп також згадав про загрозу з Росії, описуючи майбутні пріоритети НАТО, якими він їх бачить.

Президент Дональд Трамп сказав:

«НАТО майбутнього має зосередити велику увагу на тероризмі та імміграції, а також на величезній загрозі з боку Росії, і на кордони НАТО на сході та півдні. Ця велика стурбованість через безпеку має ту ж саме причину, яку я дуже прямо обговорював з генеральним секретарем Столтенберґом та членами альянсу. І я сказав, що члени НАТО нарешті мають внести свою справедливу частку і виконати свої фінансові зобов’язання».

Він додав, що 23 із усіх 28-ми членів НАТО не виконують своїх зобов’язань.

Натомість канцлер Німеччини Анґела Меркель у промові натякнула, що в питанні цінностей має розбіжні погляди з американським президентом:

«Ми об’єднані у вірі, що не ізоляція, не створення стін, робить нас успішними, а відкриті суспільства, які розділяють однакові цінності».

За словами оглядачів, лідери НАТО очікували почути від американського президента відданість Пункту 5 Статуту організації. Між тим, Дональд Трамп у промові не згадував про це. Раніше, критикуючи альянс, Дональд Трамп заявляв, що ніколи публічно не визнавав пункту 5-го Статуту.

Американський президент не згадував також про анексію Криму чи порушення Росією міжнародних зобов’язань.

Дивіться також: Прибуток для сирійських біженців у США - навчання арабської мови