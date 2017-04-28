При цьому президент заявив, що волів би врегулювати кризу дипломатичним шляхом

Президент США Дональд Трамп вважає за можливе «дуже-дуже великий конфлікт» з КНДР на ґрунті розбіжностей навколо ядерної та ракетної програм цієї країни, однак він сам вважав за краще вирішити суперечку дипломатичним шляхом.

«Є шанс, що у нас в підсумку буде дуже-дуже великий конфлікт з КНДР», – сказав Трамп в інтерв’ю агентству Reuters в Овальному кабінеті в 100-й день свого президентства.

Проте, за словами Трампа, він хоче мирно вирішити кризу, яка стояла на порядку денному вже багатьох американських президентів, але при цьому не виключає варіанту військових дій.

«Ми б дуже хотіли вирішити всі проблеми дипломатично, але це дуже складно», – додав Трамп.

У 42-хвилинному інтерв’ю Трамп також повідомив, що до його закордонного турне в наступному місяці додалися візити до Ізраїлю і Саудівської Аравії, і підкреслив, що прагне досягти миру між палестинцями та ізраїльтянами.

Він також висловив невдоволення з приводу того, що Саудівська Аравія недостатньо платить за оборонну допомогу США.

За словами Трампа, Північна Корея – його головний виклик в міжнародній політиці. Він похвалив голову КНР Сі Цзіньпіна за допомогу в стримуванні Пхеньяна. Лідери США і Китаю зустрілись у Флориді раніше в квітні.

«Я думаю, він дуже старається. Він безумовно не хоче, щоб почався хаос і гинули люди. Він не хоче цього. Він гарна людина. Він дуже хороша людина, і мені вдалося близько з ним познайомитися», – сказав президент, говорячи про Сі Цзіньпіна.

«Він любить Китай і китайський народ. Я знаю, що він хотів би щось зробити, але, можливо, не може», – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він північнокорейського лідера Кім Чен Ина розсудливою людиною, Трамп відповів, що виходить з припущення про його розсудливість, при цьому нагадавши, що той очолив країну в досить юному віці.

«Йому 27 років. Його батько помирає, він успадковує режим. Говоріть що завгодно, але це непросто, особливо в такому віці, – сказав Трамп. – Я не хвалю його або навпаки, я просто говорю, що це складно. Що стосується його розсудливості, у мене немає думки з цього приводу. Я сподіваюся, що він зі здоровим глуздом».

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