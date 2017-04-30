Трамп оголосив, що буде "важливе рішення" по Паризькій угоді про кліматичні зміни

Президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити про "важливе рішення" щодо Паризької угоди про кліматичні зміни протягом наступних двох тижнів.

Президент Трамп виступив на його 100-день на посаді на мітингу в місті Гаррисбург у штаті Пенсільванія. Його виступ відбувся на арені, що вміщає до 10 тисяч чоловік. Аудиторія вітала його вигуками "США! США! США!"

На початку промови президента з аудиторії вивели одного протестуючого. "Заберіть його звідси", - сказав президент.

Президент висловив полегшення стосовно того, що він не є присутнім на щорічному вечері кореспондентів Білого дому, який проходить у той самий час, як його ралі.

Ми виконуємо одну обіцянку за іншою, і, чесно кажучи, люди дійсно щасливі через це, вони бачать, що відбувається

Говорячи про перші 100 днів перебування на посаді президента США, Дональд Трамп перелічив свої досягнення: повернення працівників вугільної промисловості до роботи, захист робітників сталевої та алюмінієвої промисловості та "ліквідація правил, що вбивають робочі місця". Трамп зазначив, що його час на посаді був "дуже цікавим та продуктивним".

"Ми виконуємо одну обіцянку за іншою, і, чесно кажучи, люди дійсно щасливі через це, вони бачать, що відбувається," - сказав він.

"Для того, щоб зрозуміти історичний прогрес, який ми зробили, ми повинні чесно говорити про ситуацію, яку ми, і я, успадкували," - продовжив він. "Попередня адміністрація залишила нам безлад", - сказав Трамп.

Попередня адміністрація залишила нам безлад

Трамп також сказав, що США є частиною "системи глобального грабежу за американський рахунок", та пообіцяв, що він прийме "велике рішення" стосовно Паризької кліматичної угоди протягом наступних двох тижнів. Під час його передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово погрожував вийти з Паризької угоди або "переглянути" участь США у глобальному договорі зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Трамп також підкреслив свою прихильність до будівництва стіни, яку він обіцяв побудувати на кордоні між Сполученими Штатами та Мексикою. Він сказав, що його адміністрація вже ввела "імміграційний контроль, який ви раніше ще ніколи не бачили".

"Люди, що прагнуть потрапити до нашої країни - вони будуть допущені, тому що вони люблять нашу країну. Інакше вони не будуть допущені", - заявив Трамп.

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