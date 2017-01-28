Президент Трамп матиме телефонні розмови з кількома світовими лідерами

Сьогодні (в суботу) президент Дональд Трамп проведе телефонні розмови з кількома світовими лідерами. Першу розмову він матиме з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який став першим іноземним керівником, що зустрівся з Трампом після виборів.

Ця розмова відбувається всього через кілька днів після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди про вільну торгівлю – відомої як Транстихоокеанське партнерство – до якого належали США, Японія і ще 10 країн району Тихого океану і на які припадало 40% світової торгівлі. Абе ентузіастично підтримує партнерство, як його підтримував і колишній президент Барак Обама.

Дональд Трамп має мати телефонну розмову з канцлерем Німеччини Анґелою Меркель. Торік Меркель просила своїх співгромадян висловити співчуття сирійським біженцям і дозволити їм прибути до країни. Це зустрілося з неоднаковими результатами. А вчора Трамп підписав указ про заборону сирійським біженцям прибути до США. Часові рамки указу не визначені.

Третім лідером, з яким розмовлятиме президент Трамп, буде Володимир Путін. Це буде їх перша телефонна розмова з часу президентської інавгурації. Проте вони розмовляли після того, як Трамп несподівано виграв вибори. В минулому обидва лідери заявляли, що хотіли б «нормалізувати» відносини між обома країнами.

Американські розвідувальні агентства, за повідомленнями, ознайомили новообраного президента про втручання Росії в президентські вибори у США на користь Трампа, проте він відкинув думку, що вийшов переможцем завдяки російській допомозі.

Напикінці «марафону» телефонних контактів президент Трамп матиме розмови з президентом Франції Франсуа Олланом і прем’єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.

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