Трамп і Порошенко спілкуватимуться сьогодні телефоном

Президент Дональд Трамп у суботу ввечері проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.
Про це повідомив Білий дім.
«О 16:45 (23:45 - за Києвом - ГА) розмова з президентом України Петром Порошенком», - зазначається в повідомленні щодо графіку роботи Дональда Трампа на суботу.
Президент США розмовлятиме з українським лідером із свого маєтку Мар-а-Лаґо в штаті Флорида, де він перебуватиме впродовж вихідних.
Також у суботу Дональд Трамп спілкуватиметься телефоном з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.
У неділю на порядку денному американського президента дві телефонні розмови – з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом і прем’єр-міністром Нової Зеландії Біллом Інґлішем.
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