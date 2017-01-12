Контроверсійна прес-конференція новообраного президента Дональда Трампа

Цього дня журналісти та громадськість, без перебільшень, чекали з нетерпінням. Це перша офіційна прес-конференція новообраного президента Дональда Трампа з моменту перемоги на виборах. З того часу минуло трохи більше двох місяців, а із дня його попередньої прес-конференції сто шістдесят дев’ять днів. Трамп увесь цей час не мовчав, а навпаки, наробив купу контроверсійних заяв у своєму аккаунті в «Твіттері», які викликали купу запитань на прес-конференції.

Новообраний президент привітав усіх, подякував за увагу та відповідав на перше питання щодо хакерських атак з боку Росії. Врешті Трамп проблему визнав і згоден із висновками американської розвідки:

«Так, я думаю, до цього причетна Росія, але нас також намагалися атакувати й інші країни, інші люди. Що ми збираємося робити: у нас є шість найкращих у світі спеціалістів у сфері кібербезпеки, ми зберемо їх разом та побудуємо захист».

Одним питанням про хакерські атаки та загравання із Росією не закінчилося. Трампу закидали ніби саме РФ допомгла йому виграти вибори, тож новообраному президенту ще тричі довелося повторювати, що він не має жодних зв’язків із Росією та Путіним особисто.

«Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то знаєте що, друзі, це називається активи, а не відповідальність. Я не знаю чи налагоджу контакт із Путіним, я сподіваюся, що це зроблю. Але навіть якщо і ні, то чи ви дійсно вірите що Гілларі Клінтон була б жорсткішою із Путіним ніж я? Чи тут дійсно є ті, хто в це вірить?»

Далі Трамп перейшов на економічні теми, назвавши їх своїми пріоритетами. Він зауважив, що кілька компаній уже повернули виробництво у США, тим самим створюючи робочі місця. Серед них Fiat, Chrysler та Ford:

«Ми збираємося створити робочі місця. Як я казав, я буду наймасштабнішим творцем робочих місць, серед тих, кого Господь колись створив. І я маю це на увазі, і буду тяжко над цим працювати. Нам потрбно трохи удачі, і ми зробимо фантастичну роботу. Ми до цього ще не дійшли, проте я вже цим дуже пишаюся».

Окрім цього, Трамп згадав про програму медичного страхування від Барака Обами, назвавши її катастрофою, та вихваляв свої призначення у майбутній кабінет. Зробив також заяву й щодо свого бізнесу. Мовляв, міг би поєднувати і бізнес і керування країною, проте це неправильно. Тому компанії передає своїм синам: Дону та Еріку.

Дональд Трамп пояснив це докладніше:

«Що я збираюся робити, так це, ось, мої сини Ерік та Дон, вони будуть керувати компанією. Вони будуть робити це професійно та не будуть обговорювати зі мною. Ось тільки частина тих паперів які підготував для передачі прав моїм синам».

Не обійшлося і без конфліктів. Трамп образився з приводу недавньої інформації, оприлюдненої про нього, яку підхопила телекомпанія CNN, про те, що Росія зібрала проти нього комромат:

«Це ганьба. І я думаю, вони мають вибачитися. Пане, ви нас атакуєте, можу я поставити запитання? Давай, давай! Пане новообраний президент, ви нас атакуєте. Ні, не ти! Не ти! Ваша організація жахлива! Пане, можу я поставити запитання? Тихо, вона ставить питання. Пане новообраний президент, можу я поставити запитання? Я не дозволю вам ставити мені запитання. Ви робите неправдиві новини» (запитання журналіста подано курсивом).

На цій ноті Дональд Трамп і завершив прес конференцію, запевнивши, що під час його адміністрації такі країни, як Росія та Китай, почнуть набагато більше поважати США, ніж за часів адміністрації Обами.

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