Tрамп запропонував Путіну «повну підтримку США» в боротьбі з тероризмом

Повідомляється, що вибух в санкт-петербурзькому метро, ймовірно, здійснив 22-річний уродженець Киргизстану Акбаржон Джалілов





Президент США Дональд Трамп запропонував президенту Росії Володимиру Путіну «повну підтримку США» в зв'язку з вибухом бомби в метро Санкт-Петербургу, в результаті якого 14 людей загинули і близько 50 отримали поранення.



Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря Білого дому.

Пропозиція була зроблена в телефонній розмові американського президента і російського лідера, яка відбулася в понеділок, повідомили в Білому домі.



«Президент Трамп запропонував повну підтримку уряду Сполучених Штатів у справі відповіді на атаку і в притягнення і винних до відповідальності», - йдеться в заяві без будь-яких подробиць.



«Трамп і президент Путін погодилися, що тероризму необхідно завдати рішучу і швидку поразку», - відзначили в Білому домі.



Білий дім також повідомив, що президент Трамп «висловив найглибші співчуття жертвам і їхнім близьким, а також російському народу».



У повідомленні, опублікованому прес-службою Кремля, говориться, що Путін подякував американському колезі за виявлену солідарність.



«Президенти відзначили, що тероризм - це зло, з яким потрібно боротися спільно, - наголошується в заяві Кремля. - Глави двох держав домовилися продовжувати контакти».



Інформагентство «Інтерфакс» повідомило з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що вибух в санкт-петербурзькому метро, ймовірно, здійснив 22-річний уродженець Киргизстану Акбаржон Джалілов, який нині є громадянином Росії.



За свідченням агентства, в даний час киргизькі спецслужби перевіряють всю інформацію про нього.



Раніше Трамп назвав вибух в метро Санкт-Петербурга «жахливим».



«Жахливе явище, що відбувається по всьому світу», - так охарактеризував те, що трапилося президент США, відповідаючи на запитання журналістів.



«Подібні напади на простих громадян, які живуть своїм звичайним життям, нагадують нам про те, що весь світ повинен діяти як єдине ціле заради боротьби з насильством у всіх його формах», - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.



«Сполучені Штати готові запропонувати Росії допомогу, яка може їй знадобитися для розслідування цього злочину», - підкреслив він.



Сполучені Штати засуджують напад на пасажирів метро в Санкт-Петербурзі, заявив в понеділок представник Держдепартаменту.



«Ми висловлюємо наші глибокі співчуття близьким загиблих. Наші думки і молитви з постраждалими і з російським народом», - наголошується в заяві в.о. прес-секретаря Держдепартаменту Марка Тонера.



Із заявою про те, що трапилося в Санкт-Петербурзі виступила і постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. «Будьте впевнені: Сполучені Штати будуть разом з Росією домагатися перемоги над цими екстремістами, які продовжують безжально творити зло», - підкреслила дипломат.



«Я висловлюю найщиріші співчуття пораненим і сім'ям постраждалих від сьогоднішнього вибуху в метро Санкт-Петербургу, - заявив сенатор Бенджамін Кардин. - Тероризм всюди загрожує загальним цінностям і нормам, завдяки яким ми складаємо єдине людське співтовариство. Я сподіваюся, що російська влада проведе повномасштабне розслідування і винні постануть перед судом».

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