Трамп і Путін матимуть в суботу телефонну розмову

Згідно з передбаченнями, в суботу президент Дональд Трамп матиме телефонну розмову з президентом Володимиром Путіним. Це буде їх перша розмова з часу президентської інавгурації Трампа. Останнім часом вони розмовляли після того, як Дональд Трамп вийшов переможцем на виборах у листопаді.

Після президентських виборів Трамп і Путін заявили, що хотіли б «нормалізувати» відносини між обома країнами.

Американський лідер заявив, що він хотів би мати кращі відносини з Росією і Путіним, ніж його попередник Барак Обама. Трамп натякнув на можливість скасування санкцій, які на Росію наклала адміністрація Обами.

Критики Трампа занепокоєні його відносинами з Путіним. Президентський кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон заявила, що Трамп – маріонетка Путіна, тоді як американські розвідувальні агентства ознайомили президента з втручанням росіян у виборчий процес у США, збільшуючи шанси Трампа. Однак Трамп відкидає думку, що він вийшов переможцем завдяки допомозі Росії.

За повідомленням інформаційного агентства Reuters, високопоставлений службовець Білого дому заявив, що в телефонній розмові обох лідерів буде порушена тема санкцій, які Вашингтон наклав на Росію з приводу конфлікту в Україні.

Проте представник Кремля Дмитро Пєсков применшував можливість розмови на тему України, беручи до уваги те, що це буде перша їх розмова після інавгурації Трампа.

Якщо тема пом’якшення санкцій проти Росії таки буде порушена, це може створити дилему для Європейського Союзу, який також наклав ряд санкцій проти Росії. Як заявив недавно німецький дипломат, читаємо у повідомленні агентства Reuters, це може підірвати консенсус в Європі.

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